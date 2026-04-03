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Preparação grená
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"Nós vamos ter mais dificuldade contra o Brusque do que tivemos com o América-MG", diz técnico do Caxias

Time de Marcelo Cabo realizou o último treino no CT do Figueirense antes da estreia na Série C 

Rafael Rinaldi

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