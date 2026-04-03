"Nós vamos ter mais dificuldade contra o Brusque do que tivemos com o América-MG", diz técnico do Caxias

Marcelo Cabo manteve mistério na formação do time para a estreia. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias realizou na manhã desta sexta-feira (3), em Florianópolis, o último treino antes da estreia na Série C do Brasileiro. No sábado (4), a equipe de Marcelo Cabo encara o Brusque, na Arena Simon, às 18h, pela primeira rodada.

O Caxias vem de vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, no Independência, na segunda partida pela Copa Sul-Sudeste. E de acordo com o técnico grená, o adversário deste fim de semana irá impor mais dificuldades do que o time mineiro.

— Eu acho que nós vamos ter mais dificuldade contra o Brusque do que tivemos diante do América, pela questão do campo, do gramado sintético. Eu fui treinador do Brusque, eu inaugurei aquele estádio quando ele se transformou em grama sintética. Eu mesmo sendo o mandante, eu tinha muita dificuldade na questão do gramado, da adaptação e os adversários também — relembrou o treinador.

O time que estreia na Série C não deverá ser o mesmo que derrotou o América-MG. Marcelo Freitas deve retornar à equipe. No ataque, Gaspar e Salatiel disputam duas vagas com Luis Miguel e Felipe Rangel. A provável formação tem: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes (Marcelo Freitas) e João Lucas; Calyson, Luis Miguel (Gaspar) e Felipe Rangel (Salatiel).

A última atividade ocorreu no CT do Figueirense, em grama sintética, justamente para a equipe se adaptar ao gramado da Arena Simon.

— É um jogo completamente diferente, fica um jogo atípico, pela circunstância do gramado, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Tomar todos os cuidados e precauções para que a gente possa também ultrapassar essas adversidades, que é a questão do gramado, para que a gente busque a vitória — finalizou Marcelo Cabo.