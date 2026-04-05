Nos últimos jogos fora de casa na primeira fase do NBB, Caxias Basquete busca vitórias no Nordeste

Equipe de Rodrigo Barbosa ocupa a 13ª colocação na tabela. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

Após a importante vitória sobre o Flamengo, no Ginásio do Sesi, o Caxias do Sul Basquete tem nesta semana os seus dois últimos compromissos como visitante na primeira fase do NBB 2025/26. Os jogos serão no Nordeste, e tem um peso importante para a colocação final para os playoffs. O time já garantiu o 13º lugar, mas ainda pode subir na tabela.

O primeiro jogo será diante do Fortaleza, nesta segunda-feira (6), às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica, na capital cearense. O rival está na antepenúltima colocação, com seis vitórias e 28 derrotas.

— Vão ser dois jogos difíceis. O Fortaleza vem na parte de baixo, mas é um time de muito volume. Mas, são dois jogos que, sim, podem fazer a gente voltar para casa e decidir uma 12ª ou até 11ª colocação. Eles têm um peso importante — destacou o técnico Rodrigo Barbosa, após a vitória diante do Flamengo.

O segundo compromisso fora de casa será diante da Unifacisa, quinta-feira (9), às 19h30min, na Paraíba. Esse já é um confronto direto, já que os nordestinos estão logo à frente do Caxias na classificação, na 12ª posição, com 17 vitórias, duas a mais do que o Gambas.