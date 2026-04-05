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Nos últimos jogos fora de casa na primeira fase do NBB, Caxias Basquete busca vitórias no Nordeste

Primeiro compromisso será nesta segunda-feira (6), às 19h30min, contra o Fortaleza, na capital cearense

Maurício Reolon

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