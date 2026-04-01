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"Nós fomos superiores ao Novorizontino, vice-campeão paulista, durante o jogo", analisa técnico do Juventude após empate em casa na Série B

Jejum de gols do Juventude chega ao quarto jogo seguido com empate contra o Novorizontino em 0 a 0 em casa

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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