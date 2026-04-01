"Nós fomos superiores ao Novorizontino, vice-campeão paulista, durante o jogo", analisa técnico do Juventude após empate em casa na Série B

Time do Juventude foi para o quarto jogo sem vitória. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude segue sem vencer na Série B do Brasileirão. Após perder fora de casa para o Avaí, o time tinha a oportunidade de apagar a imagem ruim da estreia diante do torcedor. Contudo, a equipe não apresentou melhora e repetiu os problemas. Diante do Novorizontino, no Estádio Alfredo Jaconi, na noite desta terça-feira (31), o Verdão ficou no 0 a 0.

Em um jogo de muita marcação e pouca criação, o Juventude chegou ao seu primeiro ponto na tabela de classificação com a igualdade no placar. Após a partida, o treinador Maurício Barbieri analisou o empate e o quarto jogo seguido sem marcar gols entre Série B e Copa Sul-Sudeste.

— A gente sabe que é muito importante ganhar em casa. Eu acho que a equipe fez um jogo à altura para buscar a vitória e o resultado, não conseguiu. Nós reconhecemos essa falha nossa de não conseguir trazer o resultado que nós queríamos, que o torcedor queria. Voltamos a ter equilíbrio defensivo, a conceder poucas chances, a gente voltou a competir em alto nível contra o que a gente não tinha feito contra o Avaí, e eu acho que isso é uma retomada e é um caminho — analisou Barbieri.

O comandante do Juventude também fez questão de enaltecer o adversário, que vem de um vice-campeonato paulista.

— Nós não enfrentamos qualquer adversário, nós enfrentamos o vice-campeão paulista. Tenho certeza que se eu perguntar para vocês seis clubes candidatos ao acesso, com certeza vocês vão colocar o Novorizonte entre eles. Nós fomos superiores ao Novorizontino, vice-campeão paulista, durante o jogo. Não sou eu que estou dizendo, não é opinião, são fatos. Só ver mais posse de bola, número de finalizações, defesas do goleiro. Não tem nenhuma defesa do Jandrei nas estatísticas — comentou Barbieri, que completou: