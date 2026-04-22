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"Não posso dizer que é um bom resultado, mas a gente mantém ainda a decisão em aberto", afirma técnico do Juventude 

Jogo da volta contra o São Paulo será no dia 13 de maio, no Estádio Alfredo Jaconi, pela quinta fase do torneio nacional

Tiago Nunes

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