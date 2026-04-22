"Não posso dizer que é um bom resultado, mas a gente mantém ainda a decisão em aberto", afirma técnico do Juventude 

Papo largou em desvantagem na Copa do Brasil. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

Pelas circunstâncias do jogo, o Juventude voltou vivo da partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após sofrer defensivamente e ver seu goleiro ser o melhor em campo, o Verdão perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, na noite desta terça-feira (21). O Tricolor Paulista a supremacia do jogo e o Papo pouco conseguiu atacar. O destaque goi o goleiro Pedro Rocha, que ainda defendeu um pênalti de Calleri.

Com o resultado, o Juventude precisará devolver o placar mínimo para levar o confronto aos pênaltis ou vencer por dois de diferença para chegar às oitavas de final e faturar R$ 3 milhões de premiação. Depois da partida no Morumbi, o técnico Maurício Barbieri avaliou o resultado fora de casa.

— Olha, eu acho que, em primeiro lugar, falando do resultado, eu acho que a gente mantém o resultado em aberto pra poder decidir em casa, é claro que nós não queríamos sair daqui com uma derrota, mas em função do que se tornou o jogo em função da expulsão e da circunstância eu acho que a gente conseguiu defender bem. Os jogadores todos muito determinados, com muita entrega — disse Barbieri que elogiou a atuação do goleiro reserva:

— O Pedro fazendo um grande jogo. Eu acho que a gente, volto a dizer, não posso dizer que é um bom resultado, mas a gente mantém ainda a decisão em aberto e agora a ideia é levar para a nossa casa diante da nossa torcida, usar a nossa força lá pra reverter esse 1 a 0 e buscar a classificação.

O técnico do Verdão também comentou sobre a expulsão do ala Diogo Barbosa após revisão VAR devido a uma entrada forte no adversário:

— No segundo tempo houve a expulsão muito cedo e aí o jogo, enfim, ficou condicionado de outra forma e de outra maneira — disse o técnico, que ainda falou sobre o pouco poder ofensivo no 11 contra 11: