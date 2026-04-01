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3-5-2 
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"Não estou preso cegamente a questão dos três zagueiros", afirma técnico do Juventude sobre possível mudança tática

Barbieri afirma que pode alterar o esquema tático, mas defende uso de três zagueiros conforme necessidade do elenco

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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