"Não estou preso cegamente a questão dos três zagueiros", afirma técnico do Juventude sobre possível mudança tática

Juventude ainda não venceu na Série B sob o comando de Maurício Barbieri. Porthus Junior / Agencia RBS

Um dos pontos mais criticados pelo torcedor do Juventude, no empate em 0 a 0 diante do Novorizontino, pela segunda rodada da Série B, foi a utilização do esquema com três zagueiros do técnico Maurício Barbieri. Mesmo precisando da vitória no segundo tempo, o treinador não sacou um dos três defensores para tentar a vitória no Estádio Jaconi.

Na entrevista coletiva depois do empate diante do torcedor, o técnico foi questionado se pensa em mudar o esquema com três zagueiros e tentar um plano b. Ele respondeu:

— Penso. Eu entendo o questionamento. Veja bem, eu nem sei se é o caso, mas eu não posso corroborar que os três zagueiros sejam excessivamente defensivos. Vale lembrar que o Novorizontino também jogou a partida com três zagueiros, porque o Patrick não é lateral esquerdo. O Patrick é zagueiro de origem. E eu entendo que em algumas circunstâncias a gente vai abrir mão, não sei se vocês se recordam, contra o Avaí a gente desmanchou a questão dos três zagueiros — comentou o treinador do Juventude, que completou:

— Então, em alguns momentos, a gente vai utilizar. Agora, eu não posso, por preferência minha, pessoal, ou por qualquer preferência externa que seja, e contra o que são as características do elenco que eu tenho, as características dos jogadores contra aquilo que a gente está fazendo bem eu não estou preso cegamente a questão dos três zagueiros, mas também não tenho por que abrir mão se eu não entender que a situação assim o exige.