Nadadores do Recreio da Juventude são convocados para os Jogos Sul-Americanos da Juventude

Competição acontece na Cidade do Panamá. Recreio da Juventude / Divulgação

De 12 e 25 de abril, a Cidade do Panamá vai ser palco dos Jogos Sul-Americanos da Juventude (Odesur), um dos principais torneios do ciclo olímpico. E o Recreio da Juventude terá nadadores representando o clube por suas seleções: Arthur Zimmer, pelo Brasil, e Cristhiane Añasco, no Paraguai.

Aos 16 anos, o atleta compete na categoria Júnior, nos 50 e 100 metros do nado costas. Em dezembro, quando recebeu a convocação para o Odesur, também foi selecionado para o Projeto de Monitoramento e Suporte das Seleções de Base e Transição da Natação Brasileira. O programa da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) busca jovens promessas do país para possíveis convocações às Olimpíadas de Los Angeles 2028 e Brisbane 2032.

— Era uma quarta-feira de manhã e eu estava de férias da escola. Quando acordei, vi várias mensagens de amigos e colegas me parabenizando, e um post da lista de convocados no Instagram da confederação. Me senti muito feliz e grato a todos que fizeram parte dessa caminhada, mas também me vi com uma responsabilidade enorme de representar a seleção brasileira em uma competição de tamanha importância — contou Zimmer, sobre a convocação.

Já Cristhiane é natural de Assunção, no Paraguai, mas possui dupla nacionalidade por ter descendência brasileira. Aos 17 anos, a atleta foi convocada pela seleção paraguaia e irá disputar as provas de nado costas na categoria juvenil. Além disso, ficará disponível para a equipe nas provas de revezamento.

Ela menciona a gestão emocional e a precisão nos detalhes como os principais desafios do campeonato. Añasco também ressaltou o sentimento de fazer parte de uma seleção.

— Um orgulho imenso e a sensação de dever cumprido. Representar a seleção nacional é a maior honra e me dá uma motivação extra para os treinos diários.

Régis Mencia, head coach da equipe de competição da Natação do Recreio da Juventude, avaliou a consolidação do clube no cenário nacional da modalidade.