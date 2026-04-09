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Nadadores do Recreio da Juventude são convocados para os Jogos Sul-Americanos da Juventude

Arthur Zimmer e Cristhiane Añasco foram convocados por Brasil e Paraguai, respectivamente, para disputar a competição

Camila Corso

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