Mesmo sem entrar em campo pela rodada, Juventude está eliminado da Copa Sul-Sudeste

Vitória do Operário-PR confirmou a desclassificação alviverde. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A partida desta quinta-feira (30), pela Copa Sul-Sudeste, já começa sem ânimo para os jogadores do Juventude. Isso porque, o Papo já não tem mais chances de classificação, e joga as duas últimas rodadas apenas para cumprir tabela. O confronto contra o Cianorte inicia as 20h, no Estádio Willie Davids.

No início da rodada, o Ju ainda se mantinha vivo na competição. Porém, o Operário-PR venceu o Sampaio Corrêa, chegou aos nove pontos, e decretou a eliminação alviverde, que tem apenas um, sem nem entrar em campo.

O Verdão optou por atuar com um elenco alternativo na competição, utilizando reservas do profissional e atletas do sub-20. Em quatro jogos, o time conseguiu apenas um ponto, vindo de um empate com a Chapecoense, em 0 a 0. Nas rodadas anteriores, perdeu para Sampaio Corrêa-RJ e São Bernardo, por 2 a 0, e foi derrotado no clássico Ca-Ju 291, por 1 a 0.

A equipe agora busca a vitória de redenção na nova competição de 2026. Para isso, terá dois confrontos: nesta quinta-feira (30), contra o Cianorte, e na próxima quarta-feira (6), contra o Tombense. O jogo da última rodada está previsto para o Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 21h30min.

Grupo B - Copa Sul-Sudeste

1º Volta Redonda — 10 pontos

2º Operário-PR — 9 pontos

3º Avaí — 7 pontos

4º América-MG — 5 pontos

5º São Bernardo — 1 ponto — saldo -3

6º Juventude — 1 ponto — saldo -5