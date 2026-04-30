Esportes

Ficou pra trás
Notícia

Mesmo sem entrar em campo pela rodada, Juventude está eliminado da Copa Sul-Sudeste

Utilizando um time alternativo no torneio, o Papo marcou apenas um ponto em quatro jogos, decretando sua eliminação antecipada

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS