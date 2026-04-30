Meia Maratona do Villagio Caxias tem inscrições abertas para prova em agosto

A segunda edição da Meia Maratona do Villagio Caxias foi confirmada oficialmente e será disputada no dia 16 de agosto. As inscrições estão abertas na plataforma Sprinta. Além dos 21 km, a prova terá percursos de 5,3 km e 10,6 km.
— A segunda edição da Meia Maratona reforça o nosso compromisso de mobilizar a comunidade em torno de atividades que privilegiem o bem-estar. O Villagio Caxias inaugurou a sua própria pista de corrida no ano passado, que é aberta ao público de forma gratuita, também com esse objetivo de incentivar a prática esportiva — lembra a Gerente de Marketing do Shopping, Camila Figueiredo.
A largada e a chegada, além da concentração dos atletas, acontecem no estacionamento do Shopping Villagio. A prova tem como característica o terreno plano com apenas 68 metros de elevação. Com isso, o evento se torna atrativo tanto para corredores iniciantes como para os atletas experientes no esporte. A expectativa é de mil atletas.
O patrocínio da Meia Maratona do Villagio Caxias é da Lupo. A retirada dos kits deverá ser feita no dia 14 de agosto, das 12h às 19h, junto à loja da marca no Villagio.