Esportes

Fora de casa
Notícia

Meia do Caxias lamenta derrota e afirma: “Jogamos melhor que o Brusque”

João Lucas abriu o placar para o time grená, mas os catarinenses viraram e venceram por 2 a 1

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS