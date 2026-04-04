Meia do Caxias lamenta derrota e afirma: “Jogamos melhor que o Brusque”

João Lucas em jogada com o zagueiro Cipriano. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

A estreia do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro terminou com resultado negativo. Na noite deste sábado (4), o Grená foi derrotado pelo Brusque, por 2 a 1, de virada, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Apesar do revés fora de casa, a equipe caxiense mostrou competitividade ao longo da partida, criou oportunidades e buscou o ataque, mas acabou não conseguindo transformar o desempenho em resultado positivo.

Autor do gol do Caxias no confronto, o meia João Lucas lamentou o resultado e destacou a atuação do time.

— A gente produziu, a gente criou. Jogamos melhor que o Brusque. O futebol é complicado. A gente faz uma partida dessa, corre, se doa, mas não saímos com o resultado — comentou João Lucas, em entrevista à Rádio Caxias.

O meia destacou o processo de adaptação e crescimento da equipe e ressaltou a rotina de treinos e a busca por um modelo de jogo mais organizado e eficiente.

Segundo ele, a equipe tem trabalhado intensamente ao longo da semana para aprimorar o jogo apoiado, explorando melhor a utilização dos meias e as movimentações ofensivas, que inclusive resultou no gol diante do Brusque.

— Fico muito feliz (com o gol). Bastante trabalho. Treinamos bastante durante a semana. Essa construção e esse jogo apoiado, usando o meia, esse jogo de costas está cada vez mais difícil. A gente treina para criar jogadas para o time. A nossa evolução dentro do campo tem acontecido — analisou o jogador, que completou: