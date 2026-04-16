Mandaca revela conversa com Barbieri e admite cobrança por melhores atuações no Juventude

Mandaca tem 16 jogos pelo Juventude em 2026, com dois gols e três assistências. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em sua quarta temporada no Estádio Alfredo Jaconi, o meio-campista Mandaca busca retomar o nível de atuação que o destacou em anos anteriores. Após um período de oscilação técnica depois do Campeonato Gaúcho, o jogador revelou ter passado por uma reunião individual com o técnico Maurício Barbieri para ajustar sua função no esquema 3-5-2.

O atleta admitiu que o desempenho recente ficou abaixo das expectativas e destacou sua postura de autocobrança para evoluir na Série B.

— Eu me cobro bastante e sei que tenho que melhorar. Tive uma conversa com o professor nesta semana para ajustar algumas coisas. Sei que posso evoluir e a tendência é que, no próximo jogo, eu já apresente uma postura melhor — declarou Mandaca.

Durante o diálogo, Barbieri reforçou a necessidade de o jogador explorar uma de suas principais características: a chegada ao setor ofensivo. A orientação é para que o meio-campista recupere a intensidade para infiltrar na área adversária.

— Ele me disse que deixei de pisar na área em alguns jogos. Quer que eu chegue mais, pois conhece o meu potencial. Às vezes, não vou fazer o gol, mas posso atrair uma marcação para um companheiro. Foi um dos pontos principais da nossa conversa — detalhou o jogador.

Os ajustes

Para o confronto deste sábado contra o CRB, às 20h45min, o jogador deve seguir como segundo volante, função em que afirma ter maior familiaridade, apesar de ter exercido funções de meia ofensivo em temporadas passadas.

— Sou um segundo volante de origem. É uma posição em que estou acostumado a jogar. Para mim é tranquilo, só tenho que ajustar algumas coisas. Dominar melhor a bola, para poder sair jogando, construir melhor, tomar uma melhor decisão dentro do jogo. Então, são coisas assim que dá para ajustar tranquilamente — explicou.

A vitória por 2 a 0 sobre o Goiás na rodada anterior retirou o Juventude da zona de rebaixamento, colocando a equipe na 15ª posição, com quatro pontos. Para Mandaca, o resultado positivo foi fundamental para o ambiente interno antes do desafio fora de casa.