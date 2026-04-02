Luiz Celestino Dalmas Neto assume como executivo de futebol do Esportivo

Dalmas estava no Ypiranga, onde foi campeão da Taça Farroupilha de 2025. Fabiano Martins / Divulgação

O Esportivo, de Bento Gonçalves, oficializou a contratação de Luiz Celestino Dalmas Neto como seu novo Diretor Executivo de Futebol. Aos 34 anos, o profissional, natural de Rio Grande, chega à Montanha dos Vinhedos com a missão de profissionalizar processos e estruturar o clube para os desafios de 2026, como a disputa da Divisão de Acesso.

Com dez anos de estrada no futebol — iniciados na preparação física do São Paulo-RS —, Celestino consolidou-se na gestão esportiva a partir de 2019. No currículo, ostenta o título de campeão Mato-grossense com o Nova Mutum (2020) e uma passagem pelo Ypiranga de Erechim, onde comandou a gestão administrativa nas últimas duas temporadas e celebrou o título da Taça Farroupilha em 2025.

Atuação além das quatro linhas

Diferente de um cargo focado exclusivamente em contratações, a função de Celestino no Alviazul terá um viés institucional e administrativo robusto, aproveitando o hiato até o início da Série A2 do Gauchão, previsto apenas para agosto.

— Minha função não se restringe apenas ao futebol profissional. Estamos atuando em várias frentes, como marketing, organização da loja, comercial e merchandising — explicou o novo diretor.

Neste momento inicial, o foco total está voltado para as categorias de base, que já possuem competições em andamento. Celestino pretende trabalhar ao lado da coordenação geral para refinar processos e garantir que o Esportivo recupere sua força competitiva em todas as faixas etárias.

Cautela no Futebol Profissional

Sobre a montagem do elenco principal e a definição da comissão técnica para a busca do acesso, o dirigente prega paciência. Celestino destacou que nomes internos, como o treinador do sub-20, Giordano Demore, estão no radar para integrar o projeto profissional, mas as decisões de mercado devem amadurecer apenas nos próximos meses.

O recado final para a torcida em Bento Gonçalves é de comprometimento total com a reestruturação interna: