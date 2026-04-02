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Luiz Celestino Dalmas Neto assume como executivo de futebol do Esportivo

Luiz Celestino foi confirmado para o posto com foco na reestruturação administrativa e preparação para a Divisão de Acesso em 2026

Tiago Nunes

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