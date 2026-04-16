Líder na Sul-Sudeste, Volta Redonda busca primeira vitória na Série C contra o Caxias

William De Mattia é o treinador do Volta Redonda. João Braz / VRFC / Divulgação

O adversário do Caxias na terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro será o Volta Redonda. O confronto acontece neste sábado (18), às 18h15min, no estádio Raulino de Oliveira.

O time carioca ainda não venceu na competição. Perdeu na estreia para o Paysandu, 1 a 0, em casa e depois fora foi derrotado pelo Guarani, por 2 a 0. Em contrapartida, o Esquadrão de Aço é líder do Grupo A na Copa Sul-Sudeste com 10 pontos em quatro jogos. Três vitórias e um empate.

O Volta Redonda chega à Série C em um processo de reconstrução após a queda para a terceira divisão no ano passado. O clube havia disputado a Série B em 2025, mas terminou a competição na penúltima colocação, o que resultou no rebaixamento. Em 2024, o time foi Campeão da Série C.

No início da atual temporada, a equipe fez um bom Campeonato Carioca e alcançou as quartas de final, mas foi eliminado pelo Vasco nos pênaltis. Depois da competição, o técnico Rodrigo Santana deixou o comando para assumir a Ponte Preta, abrindo espaço para a contratação de William De Mattia.

Dentro de campo, o principal nome do elenco é o atacante Ygor Catatau, artilheiro da equipe no ano e jogador de passagem por clubes como Vasco e Vitória. No elenco, jogadores conhecidos do futebol caxiense: o zagueiro Alan, ex-Caxias, o lateral-direito Wellington Silva, ex-Juventude.

A base da equipe titular é formada por Felipe Avelino; Pedro Costa, Lucas Adell, Lucas Rocha e Jean Victor; Dener, Wagninho e Luciano Naninho; Marquinho, Romarinho e Rafael Furtado.