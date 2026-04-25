Líder do ranking sul-americano, tenista de Vacaria é convocado para mais duas competições

Vitinho tem se destacado como um dos principais tenistas na categoria sub-14. lapidando tenistas / Divulgação

Líder do ranking nacional e sul-americano sub-14, o tenista de Vacaria Vitor Moraes, o "Vitinho", de 13 anos, foi convocado para mais duas competições internacionais.

A primeira disputa será na Copa Cosat, que iniciará na segunda-feira (27) até o dia 2 de maio, em Bragança Paulista. O torneio é considerado um dos maiores no circuito sul-americano de base e será realizado em quadras de grama.

Os finalistas da Copa Cosat poderão disputar partidas em Wimbledon, na Inglaterra.

Vitinho também representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Tênis, entre os dias 10 e 16 de maio, em Rosário, na Argentina.