Líder da Copa Truck, Maicon Roncen disputa 3ª etapa em Cascavel

Com foco na consistência na Copa Truck Elite, Maicon Roncen volta a correr pela terceira etapa neste final de semana. Líder na tabela, o caxiense tem suas corridas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná.
Apesar de estar na liderança, Roncen é realista e quer manter os pés no chão. Com o campeonato na fase inicial, o piloto precisa de estabilidade para se manter na parte de cima da tabela. Assim, o foco é pontuar bem nas corridas 1 e 2, mantendo-se longe de problemas.
— "Humildade" é a palavra para esse momento. Apesar de estar na liderança, nossa meta é pontuar em ambas as corridas e buscar o pódio, justamente visando a chegar na parte final do campeonato brigando pelo título — disse.
O piloto gaúcho lidera o campeonato da classe Super Truck Elite com 64 pontos, 9 a mais que o segundo colocado. Nas primeiras etapas , ficou em terceiro e segundo lugar, respectivamente.
As corridas oficiais acontecem no domingo (3), a partir das 12h10min. A etapa tem transmissão em TV aberta, pela Band, e nos canais de YouTube da categoria e do Acelerados.