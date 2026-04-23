Lateral e atacante têm lesões confirmadas e desfalcam o Juventude 

Técnico do Juventude ganhou problemas com as baixas de dois titulares. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Maurício Barbieri realizou um treinamento com todo o grupo de jogadores nesta quinta-feira (23), no Centro de Treinamentos do clube. Na sexta, o comandante vai definir a escalação que entrará em campo diante do Londrina, sábado (25), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Para o compromisso da Série B, o treinador teve a confirmação de dois desfalques. O atacante Alanzinho sofreu uma lesão de grau 2 na coxa. Ele foi o autor do gol da vitória contra o CRB e vinha se afirmando como titular do time. Agora, ele irá perder os próximos jogos da competição. Para encarar o Londrina, Manu Castro deve ser o titular. Fábio Lima é outra alternativa.

Quem também está no departamento médico é Wadson. O lateral ficará de fora por cerca de três semanas dos treinos no Estádio Alfredo Jaconi. O jogador teve confirmada uma lesão no tornozelo. Ele também deixou o campo mais cedo na vitória no Estádio Rei Pelé. O seu substituto será Diogo Barbosa no final de semana.