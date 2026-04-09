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De invicto à crise
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Juventude vive sequência negativa e Barbieri avalia se trabalho corre risco

Treinador foi questionado, após a derrota no clássico Ca-Ju 291, se teme a troca de comando, caso não consiga o resultado diante do Goiás pela Série B

Eduardo Costa

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