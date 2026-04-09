Juventude vive sequência negativa e Barbieri avalia se trabalho corre risco

Maurício Barbieri vive momento de dificuldade no Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

A invencibilidade ficou para trás e deu lugar a um cenário de instabilidade no Juventude. O time entrou em uma fase negativa que contrasta com o início animador da temporada. Atualmente, são seis jogos sem vitória, com cinco derrotas no período. Na Série B, a equipe ainda não venceu após três rodadas, enquanto na Copa Sul-Sudeste acumulou três resultados adversos consecutivos.

O desempenho abaixo do esperado escancarou uma crise técnica, trouxe insegurança e reacendeu o sinal de alerta no Alfredo Jaconi. Diante desse contexto, o técnico Maurício Barbieri foi questionado sobre a possibilidade de seu trabalho ser revisto caso o resultado contra o Goiás não venha, no sábado (11), às 16h.

— Eu tenho bastante consciência e tenho conversado bastante com a direção sobre tudo que a gente tem desenvolvido. Até o momento, todas as metas que foram estabelecidas foram atingidas. Então, a tínhamos como meta mínima chegar na semifinal do estadual, chegamos. Vale lembrar que nós só não chegamos à final por um erro de arbitragem. Nós tínhamos como meta mínima chegar na quinta fase da Copa do Brasil, nós estamos na quinta fase da Copa do Brasil — comentou o treinador, que completou:

— Eu acho que o único ponto que está fugindo da curva é esse início de Campeonato Brasileiro, que realmente não conseguimos os resultados que a gente esperava. Eu faço só uma separação entre essas cinco derrotas, porque não é a mesma equipe. Temos alternado, num jogo a gente foi com o elenco quase todo sub-20, no outro a gente alternou como alternou no Ca-Ju.

Na Série B, o Juventude perdeu para o Avaí e o Fortaleza fora. Em casa, ficou no empate com o Novorizontino. Na Copa Sul-Sudeste, que não é tratada como prioridade, o Verdão teve três derrotas com times reservas e com jovens da base.

— Eu sei que a sequência de resultados parece ou faz parecer que é uma sequência muito maior do que é, mas eu vou dividir ela na sequência do Brasileiro, e são sim três jogos sem vitórias. É algo que incomoda a gente. É algo que queremos reverter. Tenho sempre conversado com a direção, tenho seguido o planejamento. A gente tem conversado diariamente sobre tentar voltar o rumo na principal competição, que é o Brasileiro — finalizou o treinador.