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Mais um problema
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Juventude viaja para o Nordeste com desfalque e em busca da primeira vitória fora de casa na Série B

Lateral que teve boa atuação na última rodada não viajou com a delegação para jogo com o CRB

Tiago Nunes

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