Juventude viaja para o Nordeste com desfalque e em busca da primeira vitória fora de casa na Série B

Elenco treinou pela manhã no CT do Clube, em Caxias do Sul. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude realizou o último treinamento na manhã desta quinta-feira (16) antes da viagem para o Nordeste. No começo da tarde, a delegação do Papo iniciou o deslocamento para Maceió-AL, onde entra em campo contra o CRB, no sábado (18), às 20h45min, pela 5ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Maurício Barbieri vai finalizar a preparação com um treinamento nesta sexta-feira na capital alagoana, no CT do CSA. A vitória diante do líder Goiás aliviou a pressão em cima do comandante do Verdão.

Para a partida diante do CRB, Barbieri não contará com Raí Ramos. Ele não viajou com os demais jogadores para a partida fora de casa, pois sentiu um desconforto muscular. O atleta foi um dos destaques na vitória do final de semana diante do então invicto da temporada. Desta forma, Fábio Lima pode ter nova oportunidade no setor direito. Outra alternativa é utilizar Nathan Santos, que ainda não teve boas apresentações.

Seguem de fora da equipe atletas que estão em recuperação de lesões, como os laterais Alan Ruschel e Patrick Lanza, e o meia Pablo Roberto.

Atletas que entraram em campo diante da Chapecoense, na quarta-feira, pela Copa Sul-Sudeste também não viajaram com a delegação. Entre eles estão os meio-campistas Davi Góes, Iba Ly e Ray Breno. Outros jovens que atuaram no empate em 0 a 0 ficaram em Caxias do Sul, como os laterais Gabriel Borges e Luiz Eduardo, os zagueiros Bernardo e Schaffer e o meia Trevisol.

Novidade

Nos demais setores, o time viaja com força máxima em busca da primeira vitória fora da Série B do Brasileiro. Uma novidade na delegação é o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Ele estreou na Copa Sul-Sudeste, quando atuou 45 minutos diante da Chapecoense e teve uma atuação discreta.