Juventude terá Diogo Barbosa e reforços do grupo principal contra a Chapecoense

Lateral pode iniciar a partida em Bento Gonçalves. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude mantém seu planejamento e escalará mais uma vez um time alternativo na partida pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste. O jogo diante da Chapecoense será nesta quarta, às 21h15min, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A mudança de local se dá pelo fato de o Estádio Alfredo Jaconi estar recebendo o plantio da grama de inverno.

A equipe será comandada pelo auxiliar Gerson Ramos e terá como base os atletas do grupo sub-20. Porém, uma das novidades será o experiente lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Último reforço contratado pelo Verdão, ele deve atuar diante da Chape para ganhar minutagem, já que pouco atuou no ano pelo Fortaleza, seu antigo clube.

Outros jogadores do grupo principal que devem ser utilizados são: o zagueiro Gabriel Pinheiro, o volante Iba Ly, o meia Ray Breno e o atacante MP. Junto a eles estarão jovens como o zagueiro Bernardo, o volante Davi Góes e os atacantes Carlinhos e Scatolin.

Após três rodadas, o Ju ainda não pontuou na Sul-Sudeste. Na estreia diante do Sampaio Corrêa, um time quase todo sub-20 perdeu fora de casa por 2 a 0. Na segunda rodada, com uma formação de reservas, enfrentou o Novorizontino no Estádio Alfredo Jaconi e teve nova derrota por 2 a 0. No Ca-Ju, na terceira rodada, os reservas enfrentaram o Grená e perderam por 1 a 0, no Estádio Centenário.

O provável time para o jogo desta quarta-feira tem: Pedro Rocha; Bernardo, Schaffer e Gabriel Pinheiro; Luiz Eduardo (Nathan), Kaynan, Iba Ly (Davi Góes), Ray Breno e Diogo Barbosa; Carlinhos (Scatolin) e MP.