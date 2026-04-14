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Juventude terá Diogo Barbosa e reforços do grupo principal contra a Chapecoense

Time será comandado pelo auxiliar Gerson Ramos e terá como base os atletas do grupo sub-20. Equipe ainda não pontuou no torneio

Maurício Reolon

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