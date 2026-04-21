Juventude tem clássico contra o Grêmio pelo Brasileirão Sub-20

Gaúchos vêm de derrota para times cariocas. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

Nesta quarta-feira (22), o Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, recebe um clássico gaúcho pelo Brasileirão Sub-20. Brigando contra o rebaixamento, Juventude e Grêmio se enfrentam a partir das 15h.

O ingresso para a partida é a doação de 2kg de alimento não perecível, exceto sal. Os portões abrem às 14h.

O Verdão está em 17º lugar na tabela, com quatro pontos. Logo atrás vem o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento, com três.

Na última rodada, os gaúchos foram derrotados por times cariocas. Fora de casa, o Papo perdeu para o Vasco por 2 a 1, com um time alternativo, por conta da disputa da Copa Sul-Sudeste. O Tricolor caiu em casa, para o Flamengo, por 1 a 0.