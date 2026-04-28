Juventude se reapresenta com foco na recuperação de atletas

Elenco principal não deve enfrentar o Cianorte na Copa Sul-Sudeste. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude voltou às atividades nesta terça-feira (28) no Centro de Treinamentos do clube. Após a sequência de três vitórias na Série B do Brasileirão, o grupo terá pela frente a 5ª rodada da Copa Sul-Sudeste, competição em que o time tem apenas um ponto e não está nas prioridades da temporada.

A reapresentação serviu para reavaliar o grupo, que teve um aumento do número de atletas no departamento médico. Ao longo da semana, o volante Mandaca e o zagueiro Rodrigo Sam serão reavaliados. O volante sente dores no tornozelo e o zagueiro foi poupado da vitória diante do Londrina, pois exames apontaram risco de lesão. A tendência é de que ambos fiquem à disposição para o confronto do final de semana pela Série B.

Outros nomes seguem no DM em recuperação, como o atacante Allanzinho, com lesão na coxa, e o lateral Wadson, com entorse no tornozelo. Patrick Lanza e Pablo Roberto também estão no DM. Alan Ruschel está em uma pré-transição.

Apesar do alto número de desfalques, o técnico Maurício Barbieri está achando soluções para o time. Diante do Londrina, ele fugiu um pouco do seu padrão e utilizou um time mais ofensivo, com um ataque formado por MP, Manuel Castro e Alan Kardec.

O próximo compromisso do time será diante do Cianorte, quinta-feira (30), às 20h, no Paraná. A tendência é de uma equipe alternativa, uma mescla entre reservas do principal, que não forem relacionados para Goiás, e alguns do sub-20, que também joga no mesmo dia pelo Brasileirão da categoria.

O técnico Maurício Barbieri deve seguir em Caxias do Sul e Gerson Ramos possivelmente comandará o time no Paraná, algo que já foi realizado diante do Sampaio Corrêa e da Chapecoense.