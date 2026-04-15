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Juventude sai na frente, mas leva virada e perde para o Vasco no Brasileirão Sub-20

Após revés por 2 a 1 no Estádio Nivaldão, Papo fica a um ponto da zona de rebaixamento

Camila Corso

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