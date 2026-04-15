Juventude sai na frente, mas leva virada e perde para o Vasco no Brasileirão Sub-20

Alviverde abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, mas acabou derrotado. Dikran Sahagian / Vasco da Gama / Divulgação

O início do Juventude no Brasileirão Sub-20 segue amargo. Pela sexta rodada, foi derrotado pelo Vasco, por 2 a 1, de virada, no Estádio Nivaldão. O jogo aconteceu na tarde desta quarta-feira (15).

O Papo jogou com um time, em sua maioria, de reservas. O clube utilizará uma equipe basicamente sub-20 para o confronto com a Chapecoense, pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste. O jogo inicia às 21h15min desta quarta-feira (15), na Montanha dos Vinhedos.

O mandante dominou as ações, mas foi pouco efetivo. Filipe Dias montou o Alviverde para jogar no contra-ataque, e teve sucesso aos 24 minutos do primeiro tempo. Beto aproveitou o erro da defesa e encobriu o goleiro.

Os cariocas mantiveram a posse de bola e chegaram ao empate com um chute cruzado de Ramon Rique, aos 39. Na etapa final, o Cruzmaltino virou a partida logo aos oito minutos. Avelar cruzou na área e a zaga do Papo se enrolou para afastar a bola. Juninho aproveitou para empurrar a bola no fundo das redes.

Na tabela de classificação, o Ju ocupa a 17ª posição, com quatro pontos. A equipe chegou à quarta derrota em seis jogos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Verdão ainda pode entrar na berlinda caso o Avaí, lanterna, vença o confronto com o São Paulo, que acontece amanhã.

O próximo jogo é clássico. No Homero Soldatelli, o Ju recebe o Grêmio, às 15h da próxima quarta-feira (22). Neste momento, o Grêmio está uma posição atrás do Papo, com três pontos.

O técnico Filipe Dias mandou à campo: Dhones; Marco Anthônio, Augusto Mezzomo, Maiquel e Henzo; Joca (Pedro Henrique), Nicolas Begliardi e Luisinho (Eliseu); Yarlei, Wictor (Alê Moller) e Beto (Drogba).