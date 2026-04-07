Juventude recebe América-MG pela quinta rodada no Brasileirão Sub-20

Ju conquistou quatro pontos em quatro jogos. Luís Felipe Amorin / @luisfgamorin / Divulgação

Nesta quarta-feira (8), o Juventude enfrenta o América-MG pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. Buscando a segunda vitória no torneio, o Papo inicia mais um confronto no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, às 15h.

Para acompanhar a partida, o torcedor tem entrada gratuita, mediante doação de 2kg de alimento. Os portões abrem às 14h.

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O Verdão ocupa a 13ª posição na tabela, com quatro pontos em quatro partidas. O Coelho está duas posições acima, com cinco pontos.

Na última rodada, fora de casa, o Papo perdeu para o Vitória por 1 a 0 e os mineiros conheceram sua primeira vitória, diante do Cuiabá, por 2 a 0.