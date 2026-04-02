Juventude muda local de partida contra a Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste; saiba o motivo

Confronto após o clássico Ca-Ju não será na casa do Verdão. Jeff Botega / Agencia RBS

O Juventude pediu e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou a mudança do local da partida contra a Chapecoense. O compromisso é válido pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste e não será no Estádio Alfredo Jaconi.

O jogo está marcado para ser realizado no dia 15 de abril, às 21h15. Porém, não será em Caxias do Sul, apesar do mando ser do Verdão. A direção do Papo pediu para o compromisso ser no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves e a alteração já consta no site da entidade.

O motivo é que o Juventude fará a preparação do gramado do Estádio Alfredo Jaconi para o plantio da grama de inverno, o azevém. Assim, desta forma, o campo precisa ficar cerca de 20 dias sem uso.

O Papo vai aproveitar o período de dois jogos fora neste mês de abril, diante de CRB pela Série B e do São Paulo pela Copa do Brasil, para fazer o plantio. Assim, depois e enfrentar o Goiás no dia 11 de abril, o Verdão só voltará ao Jaconi no dia 23 deste mês.