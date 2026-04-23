Juventude leva vantagem sobre o Londrina em histórico recente

Último jogo contou com a presença de Nenê em campo pelo Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude já enfrentou o Londrina em 20 oportunidades desde 1978. Até a virada para o novo século, o Papo encontrou o Londrina pela Série B, Copa União Módulo Azul, elite do Brasileirão e Taça de Prata. Nesta fatia da história, a vantagem foi do time paranaense com cinco vitórias, três empates e duas vitórias do Papo.

Na outra parte da histórica, foram três vitórias do Juventude, três derrotas do Verdão e quatro empates. Se o torcedor alviverde se abraçar na história recente, o time está invicto contra o Londrina. São duas vitórias e dois empates, com dois confrontos em 2018 e 2023, todos pela Série B do Brasileiro.

O último encontro no Estádio Alfredo Jaconi foi no acesso de 2023, quando os dois times empataram em 2 a 2. Jean Irmer e Gabriel Taliari balançaram as redes para o Verdão. O time era comandado já por Thiago Carpini.

A última derrota para o time paranaense ocorreu em 13 de outubro de 2017, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Atuando no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude levou 2 a 0, com gols de Germano e Anderson Safira. O Papo era treinado por Gilmar Dal Pozzo e o Londrina por Claudio Tencati. Na oportunidade, o zagueiro Micael foi expulso pelo lado alviverde.

ÚLTIMOS JOGOS

2023 - Juventude 2x2 Londrina

2023 - Londrina 1x2 Juventude

2018 - Juventude 0x0 Londrina

2018 - Londrina 0x1 Juventude

2017 - Juventude 0x2 Londrina

Na história

20 JOGOS

5 vitórias do Juventude

7 empates

8 derrotas

18 gols marcados

23 gols sofridos