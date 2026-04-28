Juventude irá com time alternativo para penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste

O Juventude tem dois jogos fora de casa em sequência nesta semana. Porém, são por competições diferentes. O primeiro desafio é pela Copa Sul Sudeste e o segundo pela Série B do Brasileiro. Como a competição regional ficou em terceiro plano, o clube mandará uma delegação alternativa, enquanto o time principal seguirá, em Caxias do Sul, treinando para a rodada do final de semana da Série B, o foco do departamento de futebol.
Nesta quarta-feira (28), a primeira delegação viaja para o confronto de quinta-feira (30), às 20h, diante do Cianorte, no Paraná, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Sul-Sudeste. O elenco será formado pelos jovens atletas do time principal e uma mescla de jogadores do sub-20. O Papo não contará com todos do sub-20, pois, no mesmo dia, eles entram em campo pelo Brasileirão da categoria. O técnico em solo paranaense será o auxiliar da casa, Gerson Ramos.
A expectativa é que viagem jogadores como o goleiro Zé Henrique, os laterais Luis Eduardo e Gabriel Borges, os zagueiros Bernardo e Schafer, os meio-campistas Luis Henrique e Kaynan e o atacante Scatolin.
Já o grupo principal seguirá treinando na Serra para viajar na sexta-feira (1º) para Goiás, onde entrará em campo no domingo (3), às 18h30min, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro. O foco é exatamente na segunda divisão nacional. O técnico Maurício Barbieri vai preparar sua força máxima para este confronto fora de casa contra o Atlético-GO. O Verdão pode assumir a liderança em caso de vitória e tropeço dos adversários a sua frente.