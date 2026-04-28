Juventude irá com time alternativo para penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste

Jovens do elenco principal irão para confronto pela Copa Sul-Sudeste. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude tem dois jogos fora de casa em sequência nesta semana. Porém, são por competições diferentes. O primeiro desafio é pela Copa Sul Sudeste e o segundo pela Série B do Brasileiro. Como a competição regional ficou em terceiro plano, o clube mandará uma delegação alternativa, enquanto o time principal seguirá, em Caxias do Sul, treinando para a rodada do final de semana da Série B, o foco do departamento de futebol.

Nesta quarta-feira (28), a primeira delegação viaja para o confronto de quinta-feira (30), às 20h, diante do Cianorte, no Paraná, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Sul-Sudeste. O elenco será formado pelos jovens atletas do time principal e uma mescla de jogadores do sub-20. O Papo não contará com todos do sub-20, pois, no mesmo dia, eles entram em campo pelo Brasileirão da categoria. O técnico em solo paranaense será o auxiliar da casa, Gerson Ramos.

A expectativa é que viagem jogadores como o goleiro Zé Henrique, os laterais Luis Eduardo e Gabriel Borges, os zagueiros Bernardo e Schafer, os meio-campistas Luis Henrique e Kaynan e o atacante Scatolin.