Juventude inicia venda de ingressos para confronto com o Goiás 

Buscando a primeira vitória na Série B, o Juventude entra em campo neste sábado (11). Pela quarta rodada, o Papo recebe o Goiás, no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 16h.
Para o duelo, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com bilhetes antecipados no valor de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). No dia do jogo, os valores aumentam em R$ 10 o ingresso inteiro e R$ 5 a meia-entrada.
O Papo vem de uma sequência de quatro derrotas em cinco jogos. Ainda nesta quarta-feira (8), enfrenta o Caxias no clássico pela Copa Sul-Sudeste, no Estádio Centenário.
Confira abaixo o serviço
de jogo completo:
Juventude x Goiás
4ª rodada da Série B 2026
Sábado (11) — 16h
Estádio Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados até sexta-feira (10):
- Arquibancada: R$ 50
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 25*
(mandante e visitante).
Ingressos no dia do jogo:
- Arquibancada: R$ 60
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 30*
(mandante e visitante).
Sócios**:
- Jaconero Ouro: isento
- Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
- Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com
- Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com
- Demais planos: isento
Cadeiras**:
- Proprietário: isento (setor cadeiras)
- Sócios Jaconero Black: isento
- Demais sócios: R$ 80
- Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
- Crianças até 3 anos: isentas
- Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25
Informações para acesso ao estádio:
Abertura dos portões: 14h:
Torcida do Juventude: portões 01 e 02
Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
- Estação Jaconera abre às 13h
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
- *Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
*Crianças com 11 anos ou menos: isentas
- **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250