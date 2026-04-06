Juventude inicia venda de ingressos para confronto com o Goiás 

Papo ainda tem o clássico Ca-Ju, pela Sul-Sudeste, na quarta-feira (8). Porthus Junior / Agencia RBS

Buscando a primeira vitória na Série B, o Juventude entra em campo neste sábado (11). Pela quarta rodada, o Papo recebe o Goiás, no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 16h.

Para o duelo, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com bilhetes antecipados no valor de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). No dia do jogo, os valores aumentam em R$ 10 o ingresso inteiro e R$ 5 a meia-entrada.

O Papo vem de uma sequência de quatro derrotas em cinco jogos. Ainda nesta quarta-feira (8), enfrenta o Caxias no clássico pela Copa Sul-Sudeste, no Estádio Centenário.

Confira abaixo o serviço

de jogo completo:

Juventude x Goiás

4ª rodada da Série B 2026

Sábado (11) — 16h

Estádio Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados até sexta-feira (10):

Arquibancada: R$ 50

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 25*

(mandante e visitante).

Ingressos no dia do jogo:

Arquibancada: R$ 60

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 30*

(mandante e visitante).

Sócios**:

Jaconero Ouro: isento

isento Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

isento (acesso livre às cadeiras) Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com

70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com

70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com Demais planos: isento

Cadeiras**:

Proprietário: isento (setor cadeiras)

isento (setor cadeiras) Sócios Jaconero Black: isento

isento Demais sócios: R$ 80

R$ 80 Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

R$ 100 + Crianças até 3 anos: isentas

isentas Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 14h:

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Estação Jaconera abre às 13h

Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

*Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio. isentas **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br