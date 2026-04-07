Juventude goleia Inter-SM e é o único serrano a vencer no Gauchão Sub-20

A terceira rodada do Gauchão Sub-20 foi feliz apenas para o Juventude. No CT Alviverde, a equipe goleou o Inter de Santa Maria por 4 a 0. Esportivo, Apafut e Brasil-Far perderam para Inter, Novo Hamburgo e Ivoti, respectivamente. Os confrontos ocorreram no último final de semana, na casa dos clubes serranos. O Caxias folgou na rodada.
O Papo recebeu o Inter-SM e conquistou sua segunda vitória na competição. Eliseu abriu o placar alviverde, aos 18 minutos do primeiro tempo e Augusto Mezzomo ampliou, aos 33. No segundo tempo, Drogba e Kauã Costa fecharam a goleada.
O Esportivo segue sem vencer no torneio. Na Montanha dos Vinhedos, recebeu o Inter e acabou goleado por 4 a 0. Matheus Santos marcou aos 10 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Pedro, Esley e João Vitor ampliaram para o time da capital.
Na Fundação Marcopolo, o segundo tempo foi agitado no duelo de Apafut e Novo Hamburgo. O visitante abriu uma vantagem de dois gols de Felipe e Matheus Bahia, mas Kauan, aos 28 minutos, descontou com um golaço de falta. Porém, o Noia marcou novamente com Yago e Iury Ere. Final de jogo, 4 a 1 Anilado.
No Estádio das Castanheiras, o Brasil-Far perdeu para o Ivoti, por 1 a 0. O gol foi de Bernardo Dalbon, aos 23 minutos do segundo tempo.
No Grupo A, a Apafut é quarta colocada, com três pontos, o Tivo é sexto, com um, e o Grená está na lanterna, ainda sem pontos. No Grupo B, o Verdão é terceiro colocado, com seis pontos, e o Brasil de Farroupilha está em último, zerado.
Na próxima rodada, o Rubro-Verde recebe o São José, às 15h de sábado (11). No domingo (12), Caxias e Apafut se enfrentam no Campo do Bangu, às 15h, e o Ju encara o São Luiz, às 16h, no Estádio 19 de Outubro.