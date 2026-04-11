Juventude bate o líder Goiás e garante primeira vitória na Série B

O Juventude venceu pela primeira vez na Série B do Brasileiro de 2026. E não foi qualquer vitória, afinal derrubou o líder e até então invicto na temporada, o Goiás. O 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, na tarde deste sábado (11), pela quarta rodada da competição nacional, garantiu um alívio para o time alviverde, que estava na zona de rebaixamento.
Os gols da partida foram marcados por Luiz Felipe, contra, e Alan Kardec. O resultado leva a equipe alviverde para quatro pontos após quatro partidas. Os goianos tiveram dois atletas expulsos, um no final da primeira etapa e outro no começo da segunda.
A próxima partida do Ju pela Série B está marcada para o próximo sábado (18), às 20h45min, contra o CRB, em Alagoas. Antes, a equipe tem novo compromisso pela Sul-Sudeste, diante da Chapecoense, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Nesse duelo, o time novamente deve ter como base os atletas sub-20.
O JOGO
Para vencer a primeira no Brasileiro, o técnico Maurício Barbieri, que estava suspenso e não acompanhou a partida no banco de reservas, mandou a campo um time com Allanzinho e Alan Kardec como novidades no ataque. O esquema tático seguiu com três zagueiros.
E o começo de partida foi promissor. Logo no primeiro minuto, Luan Martins recebeu na área, fintou o marcador e finalizou com desvio da marcação. O goleiro Tadeu espalmou para fora. No lance seguinte, Raí Ramos cruzou para a área e Alan Kardec desviou de cabeça. A bola saiu raspando a trave.
Depois das duas oportunidades iniciais, o Goiás equilibrou as ações. Mas, em um erro da defesa dos visitantes, o Ju quase abriu o placar. Allanzinho serviu Alan Kardec, que bateu de primeira. Tadeu fez grande defesa.
Aos 12, após cruzamento longo de Raí Ramos, Wadson recebeu a bola e tocou para Allanzinho, que chutou rasteiro e parou outra vez em Tadeu. Os minutos seguintes foram de um jogo mais truncado, sem oportunidades de lado a lado.
O Goiás só foi levar algum perigo aos 26. Rodrigo Soares driblou dois marcadores e cruzou para Cadu, que tentou de bicicleta, sem direção. O Ju só voltou a finalizar aos 32, em chute de longe de Raí Ramos, fácil para Tadeu.
Aos 38, em cobrança de falta para a área de Raí Ramos, Marcos Paulo subiu mais alto que a defesa adversária, cabeceou firme e, depois de um desvio em Luiz Felipe, parou na rede do Goiás: 1 a 0 Juventude.
Logo no lance seguinte, Luan Martins ganhou no meio-campo e lançou Allanzinho, que iria invadir a área, mas foi derrubado por Rodrigo Soares, que acabou expulso após o auxílio do VAR ao árbitro Lucas Casagrande.
Na cobrança da falta, Raí Ramos bateu forte no ângulo e Tadeu salvou o Goiás.
SEGUNDO TEMPO
Com a mesma formação, o Ju teve uma boa chance logo no primeiro minuto. Em contra-ataque rápido, Allanzinho recebeu de Luan Martins e finalizou na rede pelo lado de fora.
Aos sete minutos, o Goiás teve o segundo atleta expulso depois de Eslí Garcia acertar um soco em Rodrigo Sam em um lance fora da bola. O VAR chamou e Lucas Casagrande confirmou o cartão vermelho, deixando o Ju com dois a menos.
Aos 15, em contra-ataque rápido, Allanzinho tocou para Wadson, que cruzou e Kardec cabeceou no canto de Tadeu, marcando o segundo para o Juventude, e o primeiro dele no Alfredo Jaconi.
A partir daí, com o duelo praticamente decidido, o auxiliar Diego Favarin promoveu mudanças na equipe, sem modificar a formação de três defensores, mas renovando o fôlego ofensivo. Diante de um Goiás sem força e peças para atacar, o duelo se arrastou até o apito final de Lucas Casagrande. 2 a 0 Juventude.
FICHA TÉCNICA
Série B do Brasileiro - 4ª rodada
Juventude 2x0 Goiás
Estádio Alfredo Jaconi
JUVENTUDE
Jandrei; Rodrigo Sam (Lucas Mineiro, 21/2º), Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos (Safira, 21/2º), Luan Martins (Léo Índio, 29/2º), Mandaca, Raí Silva e Wadson; Allanzinho (Carlinhos, 37/2º) e Alan Kardec (Ray Breno, 37/2º). Técnico: Diego Favarin (auxiliar)
GOIÁS
Tadeu; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas (Djalma, 34/2º); Filipe Machado, Lourenço, Gegê (Lucas Ribeiro, 21/2º) e Lucas Lima (Pedrinho, int.); Cadu (Bruno Sávio, 21/2º) e Anselmo Ramon (Eslí Garcia, int.). Técnico: Daniel Paulista
Gols: Luiz Felipe (J, contra), aos 38min, no primeiro tempo. Alan Kardec (J), aos 15min, no segundo.
Expulsões: Rodrigo Soares e Eslí Garcia (G).
Amarelos: Lourenço (G).
Árbitro: Lucas Casagrande auxiliado por Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior. O trio é paranaense. No VAR, Pathrice Wallace Correa Maia.