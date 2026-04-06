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Juventude divulga balanço de 2025 com superávit milionário, receita histórica e aumento patrimonial; saiba os números

Papo fechou a temporada passada com mais um superávit, redução das dívidas a curto prazo e maior receita da história do clube

Tiago Nunes

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