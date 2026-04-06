Juventude divulga balanço de 2025 com superávit milionário, receita histórica e aumento patrimonial; saiba os números

Números mostram que o clube está no caminho certo. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Enquanto os resultados no gramado deixaram a desejar em 2025, a gestão administrativa do Juventude seguiu um caminho inverso, consolidando-se pela organização. O balanço fiscal do último ano, apresentado e aprovado sem ressalvas pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira, atesta a solidez financeira do clube.

O Pioneiro teve acesso ao balanço de 30 páginas com dados importantes, como superávit de 25,5 milhões, maior faturamento da história com 140,3 milhões, redução de dívidas a curto prazo em R$ 14 milhões, crescimento do patrimônio em R$ 9,3 milhões, nenhum empréstimo bancário contraído no ano passado e aumento no investimento do futebol em 13,5%.

Segundo maior superávit da história

O Verdão fechou o ano de 2025 com um superávit de R$ 25,5 milhões, o segundo maior da história, ficando atrás do exercício do ano de 2024, quando teve R$ 34 milhões.

Entre as maiores receitas do Juventude, a primeira delas é televisionamento. No ano passado chegou aos R$ 88 milhões na Série A do Brasileirão. Depois vem receitas publicitárias e patrocínios com 18,9 milhões. Em terceiro receitas patrimoniais com 6,6 milhões. Receitas com jogos aparece em quarto com 3,2 milhões. Em quinto vem venda e empréstimo de atletas com 1,3 milhões e por último outras receitas com R$ 368 mil.

Os valores disponíveis em caixa ou aplicados em banco fecharam 2025 com 28,6 milhões. Outro dado importante é que em 2024, a direção do Juventude possuía um valor de empréstimo de R$ 2,3 milhões e em 2025 o valor caiu para R$ 161. No ano passado, o clube não tomou nenhum empréstimo com instituições financeiras.

Crescimento patrimonial

Entre os avanços está o aumento patrimonial do Juventude, que cresceu de 2024 para 2025 na ordem de R$ 9,3 milhões. Agora, o valor total é de R$ 91,9 milhões. Esse aumento ocorreu em ativo não circulante (imobilizado e intangível), mais especificamente em terrenos, edificações, máquinas e equipamentos.

Redução de dívidas

O Juventude também reduziu a dúvida a curto prazo, que tem vencimento de 12 meses e sempre causa apreensão aos clubes, pois precisam ser pagas no ano corrente. O chamado passivo circulante teve uma redução de R$ 14 milhões. Em 2024 eram 34,29 milhões já em 2025 fechou em 20,46 milhões.

Entre as dívidas a curto prazo as com maior redução estão as obrigações trabalhistas, receitas diferidas — valor recebido dos clientes por mercadorias ou serviços que ainda não foram entregues — com redução de quase R$ 6 milhões e premiações a pagar com queda de mais de R$ 7 milhões.

As dívidas a longo prazo, que o clube tem mais tempo para pagar ou estão parceladas, teve uma redução de quase 20%, caindo de 11,1 milhões em 2024 para R$ 8,8 milhões no ano passado. O clube teve uma redução grande no parcelamento de impostos com pagamento de R$ 3,4 milhões.

Maior receita da história

A receita bruta contábil apresentada em 2025 ficou em 118,7 milhões somente com atividades de desportos. Mas existe um dado importante. Somando as receitas com negociações de atletas, receitas financeiras, royalties e trabalho voluntário, encontra-se um total de R$ 143 milhões contra R$ 130,5 de 2024, um aumento de 9,5%. O clube teve ainda um aumento maior no investimento com o futebol de 13,5%, passou de 84,5 milhões para 95,9 milhões.

O torcedor pode se perguntar o que seria o "trabalho voluntário" citado no balanço. Desde 2022, o clube incluiu essa conta para representar o valor justo de quanto o clube gataria se todas as diretorias tivessem cargos remunerados. Porém essa conta não representa nenhum desembolso financeiro para o clube.

RESUMO DO BALANÇO

Superávit: R$ 25,5 milhões

Receita Bruta Total: R$ 143 milhões, um aumento de 9,5% em relação a 2024.



R$ 143 milhões, um aumento de 9,5% em relação a 2024. Ranking das Receitas:

Direitos de Transmissão (TV): R$ 88 milhões.

Publicidade e Patrocínios: R$ 18,9 milhões.

Receitas Patrimoniais: R$ 6,6 milhões.

Jogos: R$ 3,2 milhões.

Venda/Empréstimo de Atletas: R$ 1,3 milhão.

Outras Receitas: R$ 368 mil

Saúde Financeira e Caixa

Caixa: R$ 28,6 milhões em conta ou aplicações bancárias.

em conta ou aplicações bancárias. Endividamento Bancário: Zero empréstimos.

Zero empréstimos. Investimento no Futebol: 13,5% a mais de investimento, subindo de R$ 84,5 milhões para R$ 95,9 milhões.

Patrimônio

Valorização Patrimonial: Cresceu R$ 9,3 milhões, atingindo a marca de R$ 91,9 milhões.

Redução de Dívidas (Passivos)