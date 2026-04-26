Juventude derrota o Londrina no Jaconi e garante terceira vitória seguida na Série B

MP teve atuação apagada, mas marcou o gol do jogo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mesmo sem uma grande atuação, o Juventude garantiu a terceira vitória seguida na Série B do Brasileiro. Na noite deste sábado (25), a equipe alviverde fez 1 a 0 no Londrina, com gol de MP, e subiu para a vice-liderança com 10 pontos. A partida foi válida pela sexta rodada da competição nacional.

A próxima partida pela Segunda Divisão será no próximo domingo (3), às 18h30min, contra o Atlético-GO, em Goiânia. Antes, o Verdão ainda atua fora de casa diante do Cianorte, na quinta-feira (30), às 20h, pela Sul-Sudeste, provavelmente utilizando os atletas sub-20.

Sem contar com Mandaca, que sofreu uma pancada no tornozelo contra o São Paulo, além de Wadson, Allanzinho, Pablo Roberto e Patryck Lanza, todos entregues ao departamento médico, o Ju ainda teve Rodrigo Sam e Luan Martins iniciando no banco.

O zagueiro foi preservado por risco de lesão, enquanto o volante foi liberado para acompanhar o velório do pai, em Goiância, e retornou poucas horas antes da partida a Caxias do Sul.

No time, as novidades em relação ao jogo contra o São Paulo foram o goleiro Jandrei, o zagueiro Gabriel Pinheiro, o volante Lucas Mineiro e o meia-atacante MP. E o começo de partida foi com imposição da equipe de Maurício Barbieri.

Logo aos quatro minutos, depois de cruzamento de Raí Ramos, a zaga do Londrina vacilou e Alan Kardec teve a chance, mas chutou em cima do goleiro Kozlinski. O Londrina assustou aos nove, em finalização de Bruno Santos de fora da área. A bola passou rente à trave.

Aos 10, Diogo Barbosa tabelou com MP e bateu de pé direito, sem a direção do gol. A partir daí, o jogo caiu muito em qualidade. Mesmo com mais posse de bola, o Juventude não conseguia concluir as ações ofensivas, principalmente por erros envolvendo MP e Manu Castro. Já o Londrina só levou algum perigo em chute de Iago Teles, que Jandrei defendeu firme.

O jogo se encaminhava para o final do primeiro tempo sem gols, mas o criticado MP apareceu. Depois de bela jogada pelo lado esquerdo, Diogo Barbosa serviu Alan Kardec na entrada da área. O centroavante tocou de primeira e MP bateu fraco, mas no cantinho: 1 a 0 Juventude.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para o segundo tempo, o Londrina mostrou um maior ímpeto ofensivo e Bruno Santos perdeu boa chance de cabeça com menos de cinco minutos. Aos nove, em outra chegada pelo lado direito, Iago Teles bateu de primeira e a bola passou perto da trave.

Sem o controle do jogo, o técnico Maurício Barbieri promoveu as duas primeiras trocas, com as entradas de Luan Martins e Fábio Lima nas vagas de MP e Manu Castro. Só que as mudanças não fizeram o cenário melhorar. O jogo continuou morno, com os visitantes com mais posse de bola e presença no campo de ataque, mesmo sem levar grande perigo.

Aos 26, mais duas trocas no Ju, com Alisson Safira e e Iba Ly nas vagas de Raí Silva e Lucas Mineiro. E o time alviverde só foi finalizar na segunda etapa aos 30 minutos. Alisson Safira puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo e tocou para Luan Martins, que invadiu a área e finalizou para grande defesa de Kozlinski.

Na reta final, sem que o Londrina conseguisse atacar, o Ju apenas administrou o resultado e confirmou o 1 a 0 no placar.

FICHA TÉCNICA

Série B do Brasileiro - 6ª rodada

Juventude 1x0 Londrina

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro (Iba Ly, 26/2º), Raí Silva (Safira, 26/2º), MP (Luan Martins, 11/2º) e Diogo Barbosa (Titi, 33/2º); Manu Castro (Fábio Lima, 11/2º) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

Londrina

Maurício Kozlinski; Weverton (André, 37/2º), Yago Lincoln, Wallace e Kevyn (Rafael Monteiro, 14/1º); André Luiz (Fabiano, 37/2º), Lucas Marques e João Tavares (Paulinho Moccelin, 26/2º); Iago Teles, Bruno Santos e Emiliano Rodríguez (Gilberto, 26/2º). Técnico: Allan Aal.