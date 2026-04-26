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1 a 0
Notícia

Juventude derrota o Londrina no Jaconi e garante terceira vitória seguida na Série B

Em um jogo fraco tecnicamente, Verdão marca no fim do primeiro tempo e alcança a vice-liderança da competição nacional

Maurício Reolon

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