Juventude derrota o CRB fora de casa e garante segunda vitória seguida na Série B

O Juventude garantiu a segunda vitória seguida na Série B do Brasileiro. Com gol de Allanzinho, o time alviverde fez 1 a 0 no CRB, e confirmou o momento de evolução no campeonato.
O time alviverde chega ao nono lugar com sete pontos. A preocupação fica por conta das lesões de Messias, Wadson e Allanzinho, que deixaram o campo ainda na primeira etapa.
O próximo compromisso do Verdão na Série B será diante do Londrina, sábado (25), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi. Antes disso, enfrenta o São Paulo, na terça-feira (21), às 19h15min, no Morumbi, no jogo de ida pela quinta fase da competição.
Em Maceió, o Ju teve Manu Castro como novidade na equipe, atuando na ala direita. E foi o time alviverde que começou melhor. Logo aos quatro minutos, Wadson recebeu na área e chutou cruzado para Alan Kardec completar para o gol. Porém, o lance foi anulado por impedimento.
O CRB respondeu aos 10. Douglas Baggio foi lançado na área e tentou encobrir Jandrei, mas o chute saiu muito forte. Quatro minutos depois, em cobrança de falta da intermediária, Marcos Paulo cabeceou sobre o gol.
Aos 17, o técnico Maurício Barbieri foi obrigado a fazer duas modificações por conta de lesões. Saíram Messias e Wadson para as entradas de Gabriel Pinheiro e de Diogo Barbosa. Os minutos seguintes foram de um enfrentamento com mais erros e o CRB estando mais presente no campo de ataque.
Aos 32 minutos, em contra-ataque com velocidade, Allanzinho driblou Fábio Alemão e invadiu a área. De pé esquerdo, ele chutou rasteiro e Matheus Albino salvou com um leve desvio. A bola até passou do goleiro, mas parou na rede pelo lado de fora.
Aos 39, não teve jeito. Luan Martins teve liberdade e fez lançamento nas costas da zaga do CRB, encontrando Allanzinho em velocidade. O atacante dominou e finalizou forte, sem chances para Matheus Albino: 1 a 0 Ju.
Já na reta final do primeiro tempo, mais uma lesão no grupo do Juventude. Autor do gol, Allanzinho foi arrancar em novo contra-ataque e sentiu a posterior da coxa esquerda. Fábio Lima entrou no seu lugar.
Já nos acréscimos, Jandrei salvou o time alviverde em dois lances. Primeiro, em rebote na área, Douglas Baggio chutou de primeira e o goleiro defendeu com a perna direita. Na sequência do lance, Hereda tentou de longe e a defesa foi segura, no canto direito.
EXPULSÃO
Logo na volta do intervalo, o Ju teve a chance do segundo gol com Fábio Lima, que foi lançado por Diogo Barbosa e bateu na rede pelo lado de fora.
O CRB respondeu aos seis minutos. Mikael recebeu na direita da área de Danielzinho, conduziu e bateu cruzado. A bola passou raspando a trave. A equipe da casa tentava esboçar uma pressão, mas o cenário do duelo mudou aos 19 minutos. Mandaca fez lindo passe entre os marcadores e encontrou Fábio Lima nas costas da zaga. O atacante foi derrubado quando iria em direção ao gol. O lateral Hereda acabou expulso no lance.
Na cobrança da falta perto da área, Luan Martins acertou a barreira e perdeu boa oportunidade. Mesmo com um a mais em campo, o Juventude ainda ofereceu oportunidade aos alagoanos em bolas aéreas. Nas últimas trocas de Maurício Barbieri, Nathan Santos e Safira foram a campo nos lugares de Manu Castro e Kardec.
Aos 34, um susto. Jandrei salvou nos pés de Mikael. Sem conseguir reter a bola no setor ofensivo, e desperdiçando as chances de matar o jogo nos contra-ataques, o Juventude sofreu até os minutos finais, mas garantiu os três pontos.
FICHA TÉCNICA
Série B do Brasileiro
Estádio Rei Pelé, em Alagoas
CRB 0x1 Juventude
CRB
Matheus Albino; Hereda, Bressan (Henri, int.), Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão (Mikael, int.), Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio (Patrick de Lucca, int.), Dadá Belmonte (Kevin, 24/2º) e Luiz Phellype (Guilherme Pato, 11/2º). Técnico: Eduardo Barroca.
Juventude
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias (Gabriel Pinheiro, 17/1º) e Marcos Paulo; Manu Castro (Nathan Santos, 29/2º), Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson (Diogo Barbosa, 17/1º); Allanzinho (Fábio Lima, 43/1º) e Alan Kardec (Safira, 29/2º). Técnico: Maurício Barbieri.
Gols: Allanzinho (J), aos 39min, no primeiro tempo.
Expulsão: Hereda (C).
Amarelos: Bressan, Guilherme Pato, Fábio Alemão, Lucas Lovat (C); Gabriel Pinheiro, Diogo Barbosa, Diego Favarin (J).
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento auxiliado por Leonardo Henrique Pereira e Samuel Henrique Soares Silva (trio mineiro). No VAR Alexandre Vargas Tavares de Jesus-RJ.