Juventude começa venda de ingressos para jogo contra o Londrina pela Série B

Após compromisso pela Copa do Brasil, Papo retorna ao Jaconi pela Série B. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Em busca da terceira vitória seguida na Série B do Brasileirão, o Juventude entra em campo no próximo sábado pela competição nacional. O Papo receberá o Londrina, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo está marcado para sábado (25), às 21h.

O Verdão começou na segunda-feira a venda de ingressos para o compromisso válido pela 6ª rodada da Série B. Ingressos antecipados são vendidos ao valor de R$ 50 na arquibancada. No dia do jogo, o bilhete sobe para R$ 60, tanto para mandando quanto para os visitantes.

O Juventude é 12º colocado na tabela de classificação com sete pontos. Em caso de vitória, o time pode entrar no G-6, dependendo de resultados paralelos.

SERVIÇO DO JOGO

Juventude x Londrina

Brasileirão – Série B

Quando: Sábado (25/04), às 21h

Onde: Estádio Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados

Valor: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)*

Encerramento das vendas: 24/04

Disponível em:

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)*

- O SAT ficará aberto das 9h às 12h, a partir das 18h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 22h (25/04)

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento (setor cadeiras)

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80

Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br

Estação Jaconera abre às 18h

Portões abrem às 19h

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250