Juventude começa venda de ingressos para jogo contra o Londrina pela Série B

Em busca da terceira vitória seguida na Série B do Brasileirão, o Juventude entra em campo no próximo sábado pela competição nacional. O Papo receberá o Londrina, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo está marcado para sábado (25), às 21h.
O Verdão começou na segunda-feira a venda de ingressos para o compromisso válido pela 6ª rodada da Série B. Ingressos antecipados são vendidos ao valor de R$ 50 na arquibancada. No dia do jogo, o bilhete sobe para R$ 60, tanto para mandando quanto para os visitantes.
O Juventude é 12º colocado na tabela de classificação com sete pontos. Em caso de vitória, o time pode entrar no G-6, dependendo de resultados paralelos.
SERVIÇO DO JOGO
Juventude x Londrina
Brasileirão – Série B
Quando: Sábado (25/04), às 21h
Onde: Estádio Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados
Valor: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)*
Encerramento das vendas: 24/04
Disponível em:
Ingressos no dia do jogo
Valor: RS 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)*
- O SAT ficará aberto das 9h às 12h, a partir das 18h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi
- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)
- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)
- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 22h (25/04)
* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
* Crianças com 11 anos ou menos: isentas
Sócios**
Jaconero Ouro: isento
Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Demais planos: isento
Cadeiras**
Proprietário: isento (setor cadeiras)
Sócios Jaconero Black: isento
Demais sócios: R$ 80
Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
Crianças de 04 a 11: R$ 25
Crianças até 03 anos: isentas
** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Estação Jaconera abre às 18h
Portões abrem às 19h
- Torcida do Juventude: portões 01 e 02
- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
Informações fundamentais para acesso ao estádio
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250
OBS.: Ao adquirir ingresso para esse jogo, o consumidor cede e autoriza a utilização gratuita de sua imagem, seu nome e sua voz para posterior publicação em veículos de comunicação.