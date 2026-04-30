Juventude cede empate ao Fortaleza e segue na lanterna do Brasileirão Sub-20

O Juventude somou mais um ponto fora de casa no Brasileirão Sub-20. Nesta quinta-feira (30), a equipe alviverde ficou no 1 a 1 com o Fortaleza, no Ceará. Henzo Felipe fez para o time de Filipe Dias, enquanto Rafael Pinna, ex-Ju, marcou para os donos da casa.
Com o empate, o Verdão continua na lanterna, com seis pontos em nove partidas, na 20ª colocação. Na próxima rodada, o Papo recebe o Botafogo, no Homero Soldatelli. O duelo inicia às 15h da quarta-feira (6).
Atuando fora de casa, o Ju abriu o placar logo aos sete minutos, Drogba cobrou falta da meia direita com força, o goleiro do Fortaleza deu rebote e Henzo completou para as redes: 1 a 0.
Na segunda etapa, aos 16, o Leão da Pici empatou com gol de um ex-Juventude. Após cruzamento da direita, Rafael Pinna cabeceou no ângulo e Dhones fez grande defesa. Só que a bola sobrou para o próprio Pinna escorar para as redes: 1 a 1.
O Juventude foi à campo com: Dhones; Marco Anthônio, Augusto Mezzomo, Matheus Henrique e Henzo; Joca, Nicolas Begliardi e Beto; Alexandre, Drogba e Wictor.