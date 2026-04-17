Juventude busca repetir "virada" de 2023 em duelo contra o CRB em Maceió

Mandaca foi um dos atletas que viveu a reviravolta em 2023. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude entra em campo neste sábado (18), às 20h45min, no Estádio Rei Pelé, para enfrentar o CRB pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto carrega semelhanças estatísticas com a campanha de 2023, ano em que o clube conquistou o acesso à elite nacional. Atualmente, o time gaúcho soma quatro pontos em quatro jogos — um desempenho superior ao do mesmo período no ano do acesso, quando acumulava apenas uma vitória e três derrotas.

A vitória recente sobre o então invicto Goiás, no Alfredo Jaconi, serviu para estabilizar o ambiente interno e oferecer um fôlego estatístico em relação ao passado. Agora, a missão da equipe comandada por Maurício Barbieri é superar um adversário que atravessa crise técnica e ocupa a zona de rebaixamento.

Em 2023, na mesma quinta rodada, o Juventude também enfrentou um representante do Nordeste, o Sampaio Corrêa, mas acabou derrotado. O objetivo agora é inverter o histórico para consolidar a reação no campeonato.

Personagem presente na trajetória do acesso anterior, o meio-campista Mandaca vive um momento de busca por protagonismo no esquema atual. Apesar de registrar dois gols e três assistências na temporada, o jogador tenta retomar a regularidade de anos anteriores. Para ele, o duelo em Maceió pode ser o ponto de partida para uma sequência vitoriosa, semelhante com a que ocorreu há três anos.

— Espero que sim, tem grande potencial disso acontecer porque a gente trabalha muito durante a semana. Ainda vamos ajustar algumas coisas, mas a tendência é que a gente engate uma sequência boa para poder brigar lá em cima — projetou o jogador.

100% concentrado para sair com a vitória MANDACA Volante do Juventude

A análise do elenco sobre a Série B aponta para um equilíbrio elevado, onde o fator local tem sido relativizado pelos resultados das primeiras rodadas. Mandaca ressalta que a concentração e a leitura de jogo serão determinantes para enfrentar o CRB fora de casa.

— A gente sabe como é a competição, é muito disputada. Temos que manter o equilíbrio e buscar sempre fazer um jogo de alto nível, 100% concentrado para sair com a vitória. A tendência é melhorar jogo a jogo — afirmou.

Além do aspecto técnico, o Juventude projeta uma postura estratégica para suportar a pressão em Alagoas. O entendimento no vestiário é de que a maturidade tática, muitas vezes priorizando a marcação em detrimento da posse de bola, será necessária para decidir o confronto.