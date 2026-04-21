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Juventude aposta na recuperação da confiança e dos resultados para encarar São Paulo pela Copa do Brasil 

Papo enfrenta o Tricolor Paulista após duas vitórias na Série B e busca vantagem para a partida de volta em Caxias do Sul

Tiago Nunes

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