Juventude aposta na recuperação da confiança e dos resultados para encarar São Paulo pela Copa do Brasil 

Luan Martins será titular diante do São Paulo Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude redireciona seu foco para a Copa do Brasil em um momento de estabilidade. Após conquistar duas vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Maurício Barbieri reduziu a pressão interna e utiliza o retrospecto recente como motivação para enfrentar o São Paulo. O adversário, treinado pelo ex-técnico alviverde Roger Machado, atravessa um período de oscilação, com duas derrotas no certame nacional e um triunfo pela Copa Sul-Americana.

No setor de meio-campo, a novidade é a consolidação de Luan Martins no Papo. O volante, contratado junto ao Primavera, assumiu a titularidade e foi determinante na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, em Maceió, ao fornecer a assistência para o gol de Allanzinho. Com experiência recente no futebol paulista, o jogador analisou as características do adversário desta terça-feira (21), às 19h15min, no Estádio Morumbi.

— Tive a oportunidade de enfrentar o São Paulo no Paulista. É uma equipe bastante qualificada, que fala por si só, mas que cede bastante espaço por ser proativa. Vamos explorar os pontos menos fortes deles para buscar um resultado positivo e levar a decisão para Caxias do Sul — projetou Luan Martins.

Logística e Ganho de Competitividade

Para otimizar a preparação, a delegação do Juventude viajou diretamente de Alagoas para São Paulo, visando ampliar o tempo de descanso e recuperação dos atletas. O volante destacou que o aumento da competitividade do grupo foi o diferencial para a mudança de ambiente no Estádio Alfredo Jaconi.

— Melhoramos a nossa competitividade. Sabemos da qualidade do plantel, que é um grupo enxuto, mas qualificado. A logística da diretoria, permitindo viajar antes para uma sequência difícil, tem muita valia para podermos estar 100% dentro de campo — afirmou o volante à Rádio Caxias após a vitória sobre o CRB.