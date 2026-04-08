Juventude acerta contratação de lateral-esquerdo campeão da Libertadores de 2023

Diogo Barbosa fez parte do elenco do Flu campeão da Libertadores da América 2023. Conmebol / Divulgação

O Juventude acertou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de 33 anos, que estava livre no mercado após sua saída do Fortaleza. Antes mesmo do anúncio oficial do clube, o nome do atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (7).

No ano, ele entrou em campo em apenas uma partida pelo Leão do Pici. Diogo Barbosa chegou ao time do Nordeste em 2025 como a grande contratação do clube. Pelo Fortaleza, fez 34 jogos com um gol marcado.

Barbosa tem um grande currículo, com passagens por gigantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Grêmio, onde ficou de 2020 até 2023, e Fluminense, onde fez parte do elenco de Fernando Diniz campeão da Libertadores da América.

Na campanha do título, o lateral entrou em campo cinco vezes, com quatro vitórias e um empate. Inclusive, na final, diante do Boca Juniors, Diogo Barbosa entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo na vaga de Marcelo.