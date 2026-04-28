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Justiça aceita denúncia contra atacante Ênio por fraude em apostas; atleta do Juventude está emprestado

De acordo com o Ministério Público (MP), atacante passa a ser réu na ação penal. Atualmente, atleta disputa a Série A do Brasileirão pela Chapecoense

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