Justiça aceita denúncia contra atacante Ênio por fraude em apostas; atleta do Juventude está emprestado

Ênio, quando atuava pelo Juventude. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

A Justiça aceitou na última quinta-feira (23) a denúncia contra o atacante Ênio, que pertence ao Juventude e está emprestado à Chapecoense. Conforme divulgado pelo Ministério Público do Estado (MP) nesta segunda-feira (27), com isso, o jogador passa a ser réu na ação penal que envolve manipulação de apostas esportivas e lavagem de dinheiro.

A investigação, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em maio do ano passado, indicou que a manipulação teria acontecido por um mercado secundário de apostas. No caso, por meio da aplicação de cartões em partidas do Campeonato Brasileiro da Série A.

A investigação é relacionada aos fatos que teriam acontecido quando Ênio atuava pelo Juventude. O Juventude emprestou o atleta para a Chapecoense com contrato até o fim de 2026 — no domingo (26), inclusive, marcou um gol na derrota do time catarinense por 2 a 1 contra o Fluminense, pela 13ª rodada da Série A. Foi o primeiro dele pela Chape.

— A investigação identificou que, em jogos nos quais o atleta era advertido, ocorria aumento atípico e concentrado de apostas no mercado específico de cartão de jogador, indicando possível conhecimento prévio do resultado por parte de apostadores — explicou o promotor Manoel Figueiredo Antunes, coordenador do 5º Núcleo Regional do Gaeco – Serra, que conduziu a investigação.

Com a decisão da Justiça, Ênio passa a responder pelo processo na 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

R$ 1,9 milhão teriam origem ilícita

A denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Manoel Figueiredo Antunes, foi apresentada no dia 30 de janeiro à Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul e aponta a suposta atuação do atleta em esquema de manipulação de apostas envolvendo partidas do Brasileirão do ano passado, além de uma suposta ocultação de valores superiores a R$ 1,9 milhão obtidos de forma ilícita.

Segundo o promotor, o atleta teria solicitado ou aceitado vantagem patrimonial para, de forma deliberada, receber cartões amarelos em duas partidas do Brasileirão — contra o Vitória, em 29 de março, em Caxias do Sul, e diante do Fortaleza, em 10 de maio de 2025, no Ceará.

A investigação apurou que, antes dos jogos, teria ocorrido um aumento anormal de apostas na modalidade “cartão de jogador”, o que indiciaria que os apostadores já tinham conhecimento prévio do resultado do lance. Ainda de acordo com o Gaeco, o denunciado teria recebido valores expressivos de empresas ligadas à exploração de apostas esportivas, os quais foram posteriormente ocultados e dissimulados por meio de movimentações bancárias incompatíveis com sua renda lícita declarada.

Uma das etapas da Operação Totonero, em Caxias do Sul. Grégori Bertó / GABCOM,MPRS,Divulgação

Operação Totonero

A Operação Totonero foi deflagrada pelo 5º Núcleo Regional do GAECO – Serra no dia 20 de maio de 2025, no contexto de um procedimento investigatório criminal instaurado a partir de informações encaminhadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por entidades internacionais de monitoramento da integridade das apostas esportivas.

Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador que atuava no clube na época. A ação teve como objetivo apurar a manipulação de mercados secundários de apostas, especialmente relacionados à aplicação de cartões em partidas do Campeonato Brasileiro Série A.

Durante a fase ostensiva da operação, também foram deferidas diversas medidas cautelares, como quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, que subsidiaram a denúncia agora apresentada pelo Gaeco.

A assessoria de imprensa do atleta foi procurada para se posicionar sobre o tema, mas, até a publicação deste texto, não houve retorno.