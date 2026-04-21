Jogo adiado e empates nos confrontos dos serranos no Gauchão Sub-20

Duelo serrano aconteceu na Montanha dos Vinhedos. Augusto Arcari / Esportivo / Divulgação

Os serranos empataram seus confrontos da quinta rodada do Gauchão Sub-20. Fora de casa, o Brasil de Farroupilha empatou com o Grêmio, em 0 a 0. Já o duelo serrano entre Esportivo e Caxias terminou em 1 a 1. A Apafut folgou e o Juventude teve seu jogo adiado.

Na Montanha dos Vinhedos, o Clássico da Polenta terminou em 1 a 1. Em um jogo truncado, o Tivo ficou com um a menos logo aos 33 minutos do primeiro tempo, após falta de Matheus Rocha. O Grená abriu o placar nos acréscimos: Thiago fez de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 41 da etapa final, a bola sobrou na área para Kauã Pinheiro, que empurrou a bola para o gol e garantiu o empate.

No CT Hélio Dourado, o Brasil tinha um duelo difícil contra o líder da chave. O jogo foi de poucas oportunidades, e os serranos mantiveram o time retrancado para evitar ser vazado. A tática deu certa e o rubro-verde garantiu um ponto importante contra o Grêmio.

O Papo teve seu confronto com o Real adiado para 10 de maio, por conta de um surto viral na equipe de Tramandaí.

No Grupo A, o Grená é quarto colocado, com quatro pontos, seguido da Apafut, com três, enquanto o Tivo é lanterna, com dois. No Grupo B, o Ju é terceiro colocado, com sete pontos, e o Brasil de Farroupilha está em sétimo, com quatro.