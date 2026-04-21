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Jogo adiado e empates nos confrontos dos serranos no Gauchão Sub-20

Caxias e Esportivo ficaram no 1 a 1 e o Brasil-Far segurou a igualdade com o Grêmio, fora de casa

Camila Corso

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