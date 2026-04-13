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Jaconi e Centenário recebem plantio da grama de inverno; veja o passo a passo para ter o gramado perfeito

Juventude e Caxias vão atuar fora de casa até o final de abril para garantir a germinação do azevém

Tiago Nunes

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