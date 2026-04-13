Jaconi e Centenário recebem plantio da grama de inverno; veja o passo a passo para ter o gramado perfeito

Gramado do Jaconi recebeu o corte vertical nesta semana. Fernando Alves / Juventude / Juventude

Com a proximidade das baixas temperaturas, Juventude e Caxias iniciaram nesta semana o processo de semeadura do azevém, a chamada grama de inverno, em seus estádios. O procedimento é necessário para manter a qualidade do piso durante o período de frio intenso, principalmente com as geadas, quando a grama de verão entra em dormência, ficando mais amarelada, com aspecto de queimada.

No Estádio Centenário, os trabalhos começaram logo após a vitória do Caxias sobre o Confiança, na noite de domingo (12), com a realização do corte vertical. No Estádio Alfredo Jaconi, o processo teve início nesta segunda-feira (13). O Juventude busca manter o padrão do gramado, que recebeu avaliações positivas nas últimas edições da Série A do Brasileiro.

Devido ao período de cerca de 20 dias necessários para a germinação e fixação da nova grama, a dupla Ca-Ju mandará jogos fora de Caxias do Sul ou aproveitará sequências como visitante.

O Juventude transferiu a partida contra a Chapecoense, pela Copa Sul-Sudeste, para o Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O retorno ao Jaconi ocorre em 25 de abril, contra o Londrina, pela Série B. Já o Caxias volta a atuar no Estádio Centenário no dia 27 de abril, contra o Ypiranga, pela Série C.

O Processo Técnico

A agrônoma Maristela Kuhn detalhou as etapas necessárias para a transição dos gramados esportivos nesta época do ano. O método consiste em sete passos para garantir a uniformidade e qualidade do campo: