Jaconi e Centenário recebem plantio da grama de inverno; veja o passo a passo para ter o gramado perfeito

Com a proximidade das baixas temperaturas, Juventude e Caxias iniciaram nesta semana o processo de semeadura do azevém, a chamada grama de inverno, em seus estádios. O procedimento é necessário para manter a qualidade do piso durante o período de frio intenso, principalmente com as geadas, quando a grama de verão entra em dormência, ficando mais amarelada, com aspecto de queimada.
No Estádio Centenário, os trabalhos começaram logo após a vitória do Caxias sobre o Confiança, na noite de domingo (12), com a realização do corte vertical. No Estádio Alfredo Jaconi, o processo teve início nesta segunda-feira (13). O Juventude busca manter o padrão do gramado, que recebeu avaliações positivas nas últimas edições da Série A do Brasileiro.
Devido ao período de cerca de 20 dias necessários para a germinação e fixação da nova grama, a dupla Ca-Ju mandará jogos fora de Caxias do Sul ou aproveitará sequências como visitante.
O Juventude transferiu a partida contra a Chapecoense, pela Copa Sul-Sudeste, para o Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O retorno ao Jaconi ocorre em 25 de abril, contra o Londrina, pela Série B. Já o Caxias volta a atuar no Estádio Centenário no dia 27 de abril, contra o Ypiranga, pela Série C.
O Processo Técnico
A agrônoma Maristela Kuhn detalhou as etapas necessárias para a transição dos gramados esportivos nesta época do ano. O método consiste em sete passos para garantir a uniformidade e qualidade do campo:
- Corte Vertical: Limpeza para remoção do excesso de grama e abertura de espaço para as sementes.
- Remoção de Resíduos: Retirada da palha resultante do corte para evitar a obstrução da germinação.
- Semeadura Mecanizada: Uso de máquinas para espalhar o azevém de forma uniforme em dois sentidos (ida e volta). No processo é usada uma linha de um lado ao outro do campo como guia.
- Topdressing: Cobertura das sementes com uma camada de areia média e limpa.
- Incorporação: Uso de rastelador em forma de tapete metálido com furos para integrar a semente e a areia ao solo.
- Fertilização: Aplicação imediata de nutrientes para o desenvolvimento das raízes.
- Monitoramento: Irrigação frequente e controle de pragas até o primeiro corte.