"Infelizmente, não era o resultado que a gente queria", diz técnico do Caxias após derrota pro Avaí

O Caxias conheceu em Florianópolis a primeira derrota na Copa Sul-Sudeste no 1 a 0 sofrido para o Avaí nesta quarta-feira (15). O resultado derrubou a equipe de Marcelo Cabo da zona de classificação às semifinais. O Grená foi ultrapassado nos critérios de desempate pela Chapecoense, e ocupa agora a terceira colocação do Grupo A, com sete pontos.
O treinador do Caxias optou por preservar sete titulares e iniciou o duelo apenas com Busatto, Ianson, Breno Santos e João Lucas do time principal.
— A gente se reuniu e, dentro do debate, questionamos aqueles que estavam aptos para começar o jogo. E eu fico muito satisfeito com aqueles jogadores que entraram hoje. Alguns jogadores estavam sem atuar a uma longa data, era importante dar 90 minutos a esses jogadores — comentou Marcelo Cabo.
Durante a partida, o treinador grená mandou a campo mais três titulares para buscar o empate: Matheus Nunes, Calyson e Salatiel. Mesmo assim, o time não conseguiu alterar o placar.
— Uma foi a questão técnica e tática, foi a entrada do Salatiel, e as outra porque o João Lucas passou mal no intervalo. E a gente sabia que ele ia voltar no segundo tempo e teria que aguentar realmente o peso da sequência de jogos — admitiu o treinador do Caxias.
O Grená permanecerá em Florianópolis até às 10h40min desta quinta-feira (16), quando viajará ao Rio de Janeiro. No sábado (18), às 18h15min, a equipe visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da Série C.
Na Sul-Sudeste, o próximo desafio também será contra a equipe carioca, mas no Estádio Centenário, no dia 30.
— Infelizmente, a gente não teve o resultado que a gente queria. Viemos aqui preparados, mas teremos duas rodadas ainda para buscar essa classificação — finalizou Marcelo Cabo.