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"Hoje ele teria 50% de chances de jogar", afirma técnico do Caxias sobre utilização de lateral-direito contra o Ypiranga

Felipe Albuquerque acusou dores no joelho após o confronto diante do Volta Redonda, pela Série C do Brasileiro

Rafael Rinaldi

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