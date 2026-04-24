"Hoje ele teria 50% de chances de jogar", afirma técnico do Caxias sobre utilização de lateral-direito contra o Ypiranga

Felipe Albuquerque virou a principal dúvida na escalação grená. João Braz / COMKT/VRFC/Divulgação

O Caxias ganhou uma dúvida importante na escalação do time que enfrenta o Ypiranga, na segunda-feira (27), no Estádio Centenário, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O lateral-direito Felipe Albuquerque preocupa a comissão técnica para este desafio.

O jogador saiu de campo na derrota para o Volta Redonda com dores no joelho direito. O lateral foi ausência nos últimos dois treinamentos da equipe.

— Nós estamos fazendo uma avaliação semanal nele, eu posso dizer que hoje ele teria 50% de chances de participar do jogo, e 50% não. Nós ainda temos dois dias de treino, tivemos uma semana de nove dias desde o término do último jogo até o de segunda-feira, e nosso departamento médico e fisioterapia estão bem atentos. Então, a gente vai avaliar hoje e amanhã para ver a participação do Felipe ou não no jogo — revelou o técnico Marcelo Cabo antes da atividade desta sexta-feira (24).

Caso não reúna condições de encarar o Canarinho, Vitor Gabriel iniciará a partida. O atleta de 20 anos, emprestado pelo Atlético-MG, fez sua estreia com a camisa grená pela Copa Sul-Sudeste, diante do Avaí.

A outra alternativa no elenco é o lateral Ronei, que voltou a ficar à disposição após se recuperar de uma lesão na coxa, mas que não atua desde a derrota para o São Luiz, pela Taça Farroupilha, no dia 21 de fevereiro.

Com a dúvida na lateral e o retorno de Gaspar no ataque, o Caxias se encaminha para enfrentar o Ypiranga com: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel.