Grupo da morte: conheça os adversários da ACBF na Libertadores da América de Futsal

Carlos Barbosa sediará a Libertadores de Futsal 2026 em maio. Duda Knoff / ACBf,Divulgação

Em sorteio realizado pela CONMEBOL nesta segunda-feira (20) foram definidos os grupos da Libertadores de Futsal 2026. A competição terá Carlos Barbosa como sede, com a promessa de transformar a Serra Gaúcha no epicentro do esporte mundial entre os dias 24 e 31 de maio.

E a anfitriã, a ACBF, integrará a Grupo A, com equipes tradicionais do cenário sul-americano, o que deixa a chave como uma das mais fortes do torneio. A equipe laranja terá pela frente os gigantes do continente Peñarol-URU e Boca Juniors-ARG, além do Fantasmas Morales Moralitos, da Bolívia.

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A CONMEBOL Libertadores de Futsal 2026 reúnirá 12 equipes divididas em três grupos de quatro, classificando os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros para as quartas de final. Além do time de Carlos Barbosa, o Magnus Futsal será o outro representante brasileiro no torneio.

A realização da Libertadores em solo barbosense não é coincidência, uma vez que em 2026, a Associação Carlos Barbosa de Futsal celebra seu cinquentenário.

O clube já ergueu seis taças da Libertadores (2002, 2003, 2011, 2017, 2018 e 2019), e buscará a sétima para coroar as cinco décadas de uma história gloriosa.

O evento é tratado como um marco histórico para a região. Além do alto nível técnico em quadra, a expectativa é de público internacional recorde, movimentando a economia, o turismo e a hotelaria de Carlos Barbosa e cidades vizinhas, como Garibaldi e Bento Gonçalves.

Grupos da Libertadores:

Grupo A

ACBF

Boca Juniors-ARG

Peñarol-URU

Fantasmas Morales Moralitos-BOL

Grupo B

Magnus Futsal

Centauros-VEN

Panta Walon-PER

Divino Niño-EQU

Grupo C