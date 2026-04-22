Gramadense vence amistoso preparatório para a Copa FGF

Sub-20 da Apafut foi derrotado por 2 a 0. Cauê da Costa / Triunfo Esportes / Divulgação

Nesta terça-feira (21), o Gramadense realizou o primeiro amistoso em preparação para a Copa FGF 2026. O Trem da Serra venceu a equipe sub-20 da Apafut por 2 a 0, em Caxias do Sul.

Kerlly e Ryan marcaram os gols do jogo, o que garantiu o primeiro resultado positivo do time comandado pelo técnico Gustavo Corrêa. Durante o teste, a comissão técnica avaliou os efeitos iniciais dos treinamentos, observou o desempenho individual dos atletas e a evolução do entrosamento da equipe dentro de campo.

— A gente fez uma avaliação bem positiva do jogo, ficamos satisfeitos com a apresentação da equipe. Um amistoso importante, porque conseguimos dar minutagem e ver todos os atletas, serviu para testarmos e ficarmos felizes com o desempenho. Isso nos dá direção de onde precisamos ajustar e onde seguir evoluindo — disse o comandante.

O Gramadense segue a rotina de treinamentos e ajustes visando a estreia no torneio, que tem início previsto para 13 de maio. A equipe ainda projeta realizar mais um amistoso antes da competição começar.

Copa FGF

A competição acontecerá entre 13 de maio e 12 de agosto. Gramadense e Brasil de Farroupilha representam a Serra Gaúcha na competição.