Gramadense empata jogo-treino preparatório para a Copa FGF

Na última semana, a equipe venceu a Apafut. Kelly Brolim / Esporte Clube São José / Divulgação

Nesta segunda-feira (27), o Gramadense empatou o segundo teste em preparação para a Copa FGF 2026. No Estádio Francisco Novelletto, o Trem da Serra ficou no 2 a 2 contra o São José.

O teste serviu para o técnico Gustavo Corrêa ajustar detalhes táticos, promover o entrosamento do elenco e observar o desempenho dos atletas diante de um adversário da Série D do Brasileiro.

Na última semana, a equipe venceu o time sub-20 da Apafut, por 2 a 0, em Caxias do Sul.

A estreia na Copa FGF está prevista para o 13 de maio. Na primeira fase, os times se enfrentam em jogos de ida e volta nas chaves, classificando dois primeiros para as semifinais.