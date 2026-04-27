Gramadense empata jogo-treino preparatório para a Copa FGF

Nesta segunda-feira (27), o Gramadense empatou o segundo teste em preparação para a Copa FGF 2026. No Estádio Francisco Novelletto, o Trem da Serra ficou no 2 a 2 contra o São José.
O teste serviu para o técnico Gustavo Corrêa ajustar detalhes táticos, promover o entrosamento do elenco e observar o desempenho dos atletas diante de um adversário da Série D do Brasileiro.
Na última semana, a equipe venceu o time sub-20 da Apafut, por 2 a 0, em Caxias do Sul.
A estreia na Copa FGF está prevista para o 13 de maio. Na primeira fase, os times se enfrentam em jogos de ida e volta nas chaves, classificando dois primeiros para as semifinais.
Monsoon, Santa Cruz e Brasil de Farroupilha estão na chave do Gramadense. No outro grupo estão Bagé, Guarany de Bagé, Brasil de Pelotas e Farroupilha.