Gosto especial em vitória e força máxima na Sul-Sudeste: executivo de futebol do Caxias avalia momento da equipe

Elenco comemora gol da vitória sobre o Ypiranga, marcado por Salatiel, em cobrança de pênalti. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória sobre o Ypiranga foi comemorada por jogadores, comissão técnica e torcedores do Caxias como se fosse um clássico. Afinal, a equipe de Erechim havia eliminado o Grená no Gauchão 2026, e a revanche veio na quarta rodada da Série C do Brasileiro.

— Para mim é um jogo especial. Quem me conhece um pouquinho sabe quanto eu boto coração no trabalho. E eu tive três anos e meio do lado de lá, tenho grandes amigos e há pessoas também que não gostam tanto ou que a gente está com algumas diferenças. E essa carga emocional foi muito forte para mim durante a semana — revelou Farnei Coelho, o executivo de futebol do Caxias.

Farnei vê evolução na equipe após a reconstrução que mudou em 15 peças o elenco de Marcelo Cabo, e ele ainda acredita que há muita margem para o time evoluir.

— Dentro do campo a gente vai crescer muito. O Ypiranga, com sete pontos, as coisas aconteciam ao natural. Eles davam o passe e nem olhavam mais. Estava tudo muito natural, a confiança lá em cima. E o nosso elenco, com as derrotas fora, a gente acaba perdendo um pouco a confiança. Tem que dominar, olhar, levantar a cabeça, acertar o passe. Com os resultados positivos que a gente vem acumulando, principalmente dentro de casa, eu acho que vai dando confiança para que a gente possa ir crescendo.

Força máxima?

Antes de voltar a campo na Série C diante do Amazonas, no domingo (3), fora de casa, o Caxias tem um desafio importante na Sul-Sudeste, nesta quinta-feira (30). O Grená recebe o Volta Redonda e precisa dos três pontos para voltar à zona de classificação às semifinais.

Diante do Avaí, na derrota por 1 a 0, em Santa Catarina, apenas quatro titulares iniciaram o jogo. Farnei Coelho comentou como será o planejamento do clube para esta partida.

— Na outra vez eu disse que nós íamos com força total, mas a gente foi com a força total dentro daquilo que a gente tinha, de condição dos atletas. Mas o nosso torcedor pode ter certeza que a gente vai com tudo que a gente tiver de melhor, em todos os jogos. Não estamos escolhendo os jogos, a gente está indo com aquilo que a gente tem de melhor — finalizou.