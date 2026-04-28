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"Carga emocional muito forte"
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Gosto especial em vitória e força máxima na Sul-Sudeste: executivo de futebol do Caxias avalia momento da equipe

Ex-profissional do Ypiranga, Farnei Coelho revelou sentimento diferente após vencer seu ex-clube. Dirigente ainda projetou sequência da equipe, que terá jogo em torneio nacional antes de enfrentar o Amazonas, pela Série C

Rafael Rinaldi

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