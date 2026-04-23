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Gigantes do Vôlei confirma estrelas olímpicas na segunda edição do evento em Caxias do Sul

Evento está marcado para 23 de maio no Ginásio do Sesi; primeiros lotes de ingressos estão quase esgotados

Maurício Reolon

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