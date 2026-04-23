Gigantes do Vôlei confirma estrelas olímpicas na segunda edição do evento em Caxias do Sul

Ginásio do Sesi será palco novamente do evento. Ana Júlia Griguol / Agência RBS / Divulgação

No dia 23 de maio, o Gigantes do Vôlei retornará ao Ginásio do Sesi reunindo grandes nomes do vôlei nacional e internacional, e com a expectativa de repetir o sucesso da primeira edição, quando mais de cinco mil pessoas acompanharam o evento em Caxias do Sul.

Em 2025, os ingressos foram esgotados com antecedência. Sendo assim, quem quiser garantir presença no jogo deste ano precisa se agilizar.

Dentro de quadra, o espetáculo está garantido. Entre os atletas já confirmados estão os campeões olímpicos Éder Carbonera e Maurício Borges, e o oposto da seleção brasileira Alan Souza. Outro nome certo é o do líbero Tiago Brendle. Os quatro já participaram no ano passado.

As novidades serão Theo Lopes (oposto) e Rapha (levantador), ambos com títulos internacionais expressivos, tanto nos clubes como na seleção brasileira.

O evento também contará mais uma vez com a presença do levantador caxiense Fernando Cachopa, titular da Seleção Brasileira e cria da APV/UCS, que chega em um momento especial na carreira, com seu primeiro título conquistado em sua trajetória no vôlei italiano.

— É sempre um prazer poder estar em casa. Espero ver novamente o ginásio lotado nessa edição e sentir de perto a energia do público — destacou Cachopa.

Como incentivo, a organização do Gigantes do Vôlei também preparou condições especiais para o público: grupos de cinco ou mais pessoas contam com desconto exclusivo, com informações e reservas diretamente com a produção do evento pelo telefone (54) 99655-7200.