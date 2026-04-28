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Revanche e corneta
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"Fui até olhar no Google e só apareceu posto de gasolina": Lateral do Caxias ironiza o Ypiranga após vitória na Série C

Lateral também destacou a união do grupo após vitória, pede mais apoio da torcida e ressalta respeito ao adversário, apesar da ironia 

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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