"Fui até olhar no Google e só apareceu posto de gasolina": Lateral do Caxias ironiza o Ypiranga após vitória na Série C

Roberto é titular do Caxias desde o começo da temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Canarinho estava engasgado na garganta dos torcedores do Caxias e também dos jogadores. Após uma eliminação precoce no Campeonato Gaúcho, o Grená reencontrou o seu algoz nesta segunda-feira (27) pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias saiu perdendo, mas venceu por 2 a 1.

Após a virada, o lateral-esquerdo Roberto foi um dos primeiros a se manifestar. Ele estava na eliminação do Gauchão e a vitória teve um gosto de revanche e devolução de corneta.

— Eu estava naquela derrota e a gente sempre respeita. Eu, particularmente, sempre respeitei toda a instituição. Mas a forma que eles zoaram a gente depois do jogo, eu acho que foi desnecessário. Aí depois disso eu fui até olhar no Google. Olhei Ypiranga, só apareceu posto de gasolina. Tem que respeitar, eu acho que futebol é dentro de campo — disparou o lateral Grená.

O Caxias saiu perdendo e viu o ambiente do Centenário virar uma pressão para o próprio time. O empate com Calyson iniciou uma mudança na arquibancada, que terminou com festa devido ao resultado de virada. Contudo, Roberto pediu mais apoio do torcedor.

— Uma vitória muito boa e a gente não pode trazer crise aqui pra dentro. O grupo tá bem unido. A gente está junto com o professor Marcelo Cabo. O cara mudou o ambiente realmente aqui. Aqui estava um ambiente de muita pressão, estava ruim. Mas eu peço assim que o torcedor venha abraçar mais a gente — disse Roberto, que completou: