Fora de casa, Juventude enfrenta Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20

Ju é o atual lanterna da competição. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Pela nona rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude entra em campo com a obrigação de vencer. Nesta quinta-feira (30), o Verdão enfrenta o Fortaleza, às 15h, no Estádio Presidente Vargas, no Ceará.

Nesse momento, o Papo está na lanterna da competição, com cinco pontos. Em oito jogos, foram cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Caso vença, pode sair da zona de rebaixamento, a depender de resultados paralelos.

O adversário é 15º colocado, com nove pontos. O Leão também tem uma vitória, mas empatou seis confrontos.

Na última rodada, o Papo surpreendeu e empatou com o líder Palmeiras, em 1 a 1. Já o Fortaleza conheceu a primeira derrota no torneio, para o Botafogo, por 2 a 1.

Parte do elenco sub-20 do Ju vem sendo utilizado na Copa Sul-Sudeste. No mesmo dia do duelo no Nacional da categoria, o Juventude enfrenta o Cianorte, pelo novo torneio da CBF. Alguns atletas desfalcam a equipe de Filipe Dias para encarar o time paranaense.