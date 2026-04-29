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Pra fugir do Z-3
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Fora de casa, Juventude enfrenta Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20

Confronto entre times da parte de baixo da tabela inicia às 15h, no Estádio Presidente Vargas, no Ceará

Camila Corso

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