Fora de Casa, Juventude empata com Palmeiras no Brasileirão Sub-20

Em São Paulo, o Juventude conquistou um ponto importante contra o Palmeiras. Pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20, saiu atrás no placar diante do líder, mas Kauã Costa garantiu o empate em 1 a 1. O jogo aconteceu na tarde deste sábado (25), na Arena Barueri.
No duelo alviverde, os paulistas foram melhores do início ao fim. Aos 43 do primeiro tempo, o ataque foi eficaz e Pimenta abriu o placar, de cabeça.
Na segunda etapa, aos 15 minutos, o Verdão de São Paulo marcou o segundo, mas o impedimento foi marcado. Apesar do controle do jogo paulista, o Ju conquistou o empate aos 32. Pimenta derrubou Wictor dentro da área e o árbitro marcou o pênalti: na cobrança, Kauã Costa colocou a bola no fundo das redes.
Apesar de conquistar um ponto contra o líder da competição, o Papo caiu mais uma posição e ocupa a lanterna da tabela. Em oito jogos, tem cinco pontos, vindos de uma vitória e dois empates.
Na próxima rodada, o Ju enfrenta o Fortaleza. O confronto acontece na quinta-feira (30), às 15h, na CT Ribamar Bezerra.
Filipe Dias escalou para o confronto: Dhones; Kauã Costa, Kauê Lima, Matheus Henrique e Gabriel Borges (Alê Moller); Joca (Eliseu), Nicolas Begliardi e Beto (Wictor); Lucca (Nathan Henzo), Yarlei e Alexandre (Marco).