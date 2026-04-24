Fator local, defesa e eficiência: as chaves para o Caxias Basquete vencer o jogo 2 dos playoffs contra o Brasília

Time do técnico Rodrigo Barbosa busca empatar a série em casa. Matheus Maranhão / Brasília,Diuvlgação

O Caxias do Sul Basquete entra em quadra neste sábado (25), às 17h, em busca da sua primeira vitórias nos playoffs do NBB 2025/26. A disputa das oitavas de final começou no Distrito Federal, com vitória do Brasília por 73 a 64. Agora, serão dois duelos dentro do Ginásio do Sesi para tentar surpreender os favoritos e manter a série em aberto.

O desempenho do Caxias no primeiro jogo serve como alento positivo. A equipe virou na frente do placar no intervalo e manteve o jogo equilibrado durante mais de 35 minutos. Porém, na reta final, prevaleceu a eficiência e a qualidade do time de Dedé Barbosa, que errou menos e soube ser assertivo na hora decisiva.

Outro ponto positivo foi a defesa do Gambas, que conseguiu reduzir o impacto de alguns jogadores importantes do adversário. No jogo 2, o grande trunfo será jogar com o apoio do torcedor, na quadra do Ginásio do Sesi, onde a equipe treina todos os dias.

— Lá em Brasília não tivemos um aproveitamento bom, especialmente nos três pontos, durante o segundo tempo. Ficou em torno de 20%. Foi o que nos tirou do jogo. O fator local também ajuda neste sentido, porque os atletas estão mais ambientados ao ginásio. Esperamos ter um bom aproveitamento em toda partida — destacou o técnico Rodrigo Barbosa.

Na primeira fase, o Caxias teve uma campanha marcada pelo equilíbrio dentro e fora de casa. Como mandante foram nove vitórias e 10 derrotas, sendo uma delas para o próprio Brasília, no começo da competição. De lá para cá, muita coisa mudou e, como os dois lados já deixaram claro, o playoff é um outro campeonato.

— É um jogo de detalhes. Cada jogo vai ser diferente. Lá, erramos livres em alguns lances. A verdade é que a equipe que for melhor vai avançar. Estamos bem focados para o jogo 2 — projetou o ala Shamell.

SERVIÇO

Jogo 2 - Caxias x Brasília

Sábado (25), às 17h, no Ginásio do Sesi

Promoções

:: A compra de um ingresso inteiro vale para duas pessoas assistir ao jogo.

:: Não se aplica a meia-entrada nem a ingresso solidário.

:: Sócios têm direito a levar um acompanhante gratuitamente, sendo permitido apenas um convidado por sócio.

:: As promoções não são válidas para sócios do Recreio da Juventude, nem para ingressos de cortesia, ingressos do Sesi ou cadeiras.

Ingressos

:: Inteiro: R$ 32 (válido para duas pessoas)

:: Solidário: R$ 20

:: Meia-entrada: R$ 16