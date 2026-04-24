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Fator local, defesa e eficiência: as chaves para o Caxias Basquete vencer o jogo 2 dos playoffs contra o Brasília

Equipes se enfrentam neste sábado (25), às 17h, no Ginásio do Sesi, com promoção de ingressos e expectativa de grande público

Maurício Reolon

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